КФФ наказала шымкентский клуб за неявку на матчи и дисквалифицировала двух футболистов из КПЛ

По итогам 30-го тура КПЛ «Кайсар» оштрафован суммарно на 200 МРП (505 тысяч тенге) за получение игроками пяти и более желтых карточек и скандирование зрителями нецензурных выражений в домашнем матче с «Атырау». Полузащитник кызылординцев Самат Балымбетов дисквалифицирован на пять матчей за матч в адрес главного судьи, а врач команды Сакен Дунев за аналогичное нарушение оштрафован на 50 МРП (126 тысяч 250 тенге).

Полузащитник «Окжетпеса» Дарко Зорич дисквалифицирован на пять матчей за красную карточку в матче 30-го тура КПЛ с «Шахтером».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3MzhftdXq0s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первой лиге защитник «Шахтер-Булата» Михаил Аубакиров и сербский защитник «Каспия» Саша Колуния дисквалифицированы на один матч за лишение соперника явной возможности забить гол.

Кроме того, «Кыран» оштрафован на 250 МРП (631 тысяча 250 тенге) за неявку своих команд на матчи первой и второй лиг. В обоих случаях шымкентскому клубу присуждены технические поражения со счетом 0:3.