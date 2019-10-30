Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал
Арсенал Т
11
Футбол. Кубок России
18:00
Ахмат
Луч
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
ЦСКА
Уфа
Футбол. Кубок России
20:00
Зенит
Томь
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Сампдория
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Леганес
Все события
Фоторепортажи
13Березуцкие разбили кубок, а Аршавин нос. Вы помните, каким был Кубок России раньше
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
17:22 (мск), источник: Vesti.kz

Как футболист сборной Казахстана стал самым разноплановым полузащитником «Кайрата»

В нынешнем сезоне в роли основного игрока «Кайрата» и сборной Казахстана закрепился 23-летний полузащитник Айбол Абикен. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об одном из самых быстро прогрессирующих футболистов страны.

Наверх

После того, как испанец Карлос Феррер ввел Абикена в основной состав «Кайрата» в 2017 году, развитие полузащитника проходит наиболее плавно и успешно среди всех молодых игроков алматинского клуба.

С каждым месяцем Абикен прибавляет в технике, тактике, понимании игры и улучшает свои данные. Среди центральных полузащитников «Кайрата» он наиболее востребованный игрок при Алексее Шпилевском — сыграл 26 матчей в КПЛ.

Читайте также
Как развивалась борьба «Кайрата» и «Астаны» за чемпионство в последние пять лет

При этом Айбол универсален — пару раз Шпилевский отодвигал его на позицию центрального защитника, которая хороша знакома игроку. Но лучшая позиция Абикена — это, безусловно, центр поля: он допускает все меньше простых ошибок, хорошо продвигает мяч вперед, агрессивен в отборе и смело подключается к атакам, в том числе применяя свой поставленный удар. Он самый продуктивный центральный полузащитник в команде по части атакующих действий — четыре гола, пару ассистов.

В недавнем матче с «Астаной» Абикен неожиданно остался на скамейке, но уже в перерыве Шпилевский признал, что этого игрока не хватает на поле. После матча Алексей Николаевич отметил: «Нужно было добавить агрессии в центре поля, улучшить подбор вторых мячей. Абикен с этим справился. К тому же нужны были качества Айбола при завершении, при дальних ударах».


Нажмите,
чтобы включить звук

Также примечательно, что Абикен стал приоритетным вариантом для Михала Билека в сборной Казахстана на позиции опорного полузащитника. Айбол уверенно дебютировал в национальной команде, сыграв достаточно качественный матч против России в Калининграде. Вскоре он был одним из лучших в матче с Бельгией, отдав наибольшее количество передач среди всех игроков нашей команды.

Игра Айбола впечатляет и она особенно органична с нынешними полузащитниками «Кайрата» и сборной Казахстана. Возможно, Абикен самый универсальный и продуктивный казахстанский полузащитник на данный момент, но интересно другое — продолжит ли он прогрессировать в таком же ритме и станет ли одним из полноценных лидеров в клубе и сборной.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
КФФ наказала шымкентский клуб за неявку на матчи и дисквалифицировала двух футболистов из КПЛ
Карпин против «Спартака»: главные интриги Кубка России
Америка кайфует от гола Свечникова! Россиянин сотворил шедевр
Игрок «Краснодара» и сборной РФ восстановился от тяжелой травмы
Тарасов признался, что участвовал в договорном матче
Овечкин заткнул 20 тысяч канадцев! 4 очка за матч и важный гол
От Могильного до Малкина: как россияне становились американцами
Хеллоуин. Страшилки от Макдэвида, тыквы от Кастеровой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь