Как футболист сборной Казахстана стал самым разноплановым полузащитником «Кайрата»

После того, как испанец Карлос Феррер ввел Абикена в основной состав «Кайрата» в 2017 году, развитие полузащитника проходит наиболее плавно и успешно среди всех молодых игроков алматинского клуба.

С каждым месяцем Абикен прибавляет в технике, тактике, понимании игры и улучшает свои данные. Среди центральных полузащитников «Кайрата» он наиболее востребованный игрок при Алексее Шпилевском — сыграл 26 матчей в КПЛ.

При этом Айбол универсален — пару раз Шпилевский отодвигал его на позицию центрального защитника, которая хороша знакома игроку. Но лучшая позиция Абикена — это, безусловно, центр поля: он допускает все меньше простых ошибок, хорошо продвигает мяч вперед, агрессивен в отборе и смело подключается к атакам, в том числе применяя свой поставленный удар. Он самый продуктивный центральный полузащитник в команде по части атакующих действий — четыре гола, пару ассистов.

В недавнем матче с «Астаной» Абикен неожиданно остался на скамейке, но уже в перерыве Шпилевский признал, что этого игрока не хватает на поле. После матча Алексей Николаевич отметил: «Нужно было добавить агрессии в центре поля, улучшить подбор вторых мячей. Абикен с этим справился. К тому же нужны были качества Айбола при завершении, при дальних ударах».



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Также примечательно, что Абикен стал приоритетным вариантом для Михала Билека в сборной Казахстана на позиции опорного полузащитника. Айбол уверенно дебютировал в национальной команде, сыграв достаточно качественный матч против России в Калининграде. Вскоре он был одним из лучших в матче с Бельгией, отдав наибольшее количество передач среди всех игроков нашей команды.