Моуринью захотел вернуться в АПЛ
Португальский тренер Жозе Моуринью выразил готовность возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщает ESPN.
Португальский тренер Жозе Моуринью выразил готовность возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что Моуринью открыт для переговоров, если позиция наставника канониров станет вакантной.
Португалец хочет выиграть трофеи с тремя разными клубами Английской
После 10 туров «Арсенал» с 16 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. Команда лидирует в квартете F Лиги Европы, набрав девять очков в трех турах группового этапа.
Последним клубом в карьере Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул команду в декабре 2018-го после ряда неудач в чемпионате Англии. Под его руководством манкунианцы выиграли Лигу Европы и Суперкубок Англии.
С 2004 по 2007 год Моуринью возглавлял лондонский «Челси». Вместе с ним клуб трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок страны.