Моуринью захотел вернуться в АПЛ

Источник: AP 2019

Отмечается, что Моуринью открыт для переговоров, если позиция наставника канониров станет вакантной.

Португалец хочет выиграть трофеи с тремя разными клубами Английской премьер-лиги (АПЛ), и надеется, что руководство «Арсенала» выделит ему необходимые средства на трансферы. При этом руководство лондонского клуба пока не планирует увольнять Унаи Эмери.

После 10 туров «Арсенал» с 16 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. Команда лидирует в квартете F Лиги Европы, набрав девять очков в трех турах группового этапа.

Последним клубом в карьере Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул команду в декабре 2018-го после ряда неудач в чемпионате Англии. Под его руководством манкунианцы выиграли Лигу Европы и Суперкубок Англии.