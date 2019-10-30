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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью захотел вернуться в АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью выразил готовность возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что Моуринью открыт для переговоров, если позиция наставника канониров станет вакантной.

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Португалец хочет выиграть трофеи с тремя разными клубами Английской премьер-лиги (АПЛ), и надеется, что руководство «Арсенала» выделит ему необходимые средства на трансферы. При этом руководство лондонского клуба пока не планирует увольнять Унаи Эмери.

После 10 туров «Арсенал» с 16 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. Команда лидирует в квартете F Лиги Европы, набрав девять очков в трех турах группового этапа.

Последним клубом в карьере Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул команду в декабре 2018-го после ряда неудач в чемпионате Англии. Под его руководством манкунианцы выиграли Лигу Европы и Суперкубок Англии.

С 2004 по 2007 год Моуринью возглавлял лондонский «Челси». Вместе с ним клуб трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок страны.

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