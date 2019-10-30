«Атырау» победил в матче с двумя удалениями и продлил неудачную серию «Шахтера» в КПЛ

Перенесенная игра 29-го тура прошла сегодня, 30 октября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Атырау» на 20-й минуте принес форвард Петр Гжельчак. Для поляка, который пополнил команду летом, этот гол стал третьим за шесть матчей в КПЛ.

Доигрывали матч команды в формате «10 на 10» из-за удалений защитников. На 92-й и 93-й минутаъ прямые красные карточки получили камерунский легионер «Атырау» Жак Нгвем и серб Милош Видович из «Шахтера» соответственно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oIdrttOSmbU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С 35 очками «Шахтер» идет восьмым в КПЛ. Карагандинцы не побеждают в КПЛ с 18 августа — пять поражений и две подряд ничьи.

На предпоследнем, 11-м, месте с 26 очками расположился «Атырау», уступающий «Таразу» лишь по дополнительным показателям. По итогам сезона вылетят «Актобе» и команда, ставшая 11-й, а десятый клуб КПЛ сыграет с бронзовым призером первой лиги в переходных матчах.

Ранее в перенесенных матчах КПЛ «Астана» победила «Окжетпес» — 1:0, а «Кайсар» и «Тобол» сыграли вничью — 1:1.