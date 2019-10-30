«Атырау» победил в матче с двумя удалениями и продлил неудачную серию «Шахтера» в КПЛ
Карагандинский «Шахтер» уступил «Атырау» в номинально домашнем матче казахстанской
Карагандинский «Шахтер» уступил «Атырау» в номинально домашнем матче казахстанской
Перенесенная игра 29-го тура прошла сегодня, 30 октября, на «Астана Арене» в
Победу «Атырау» на 20-й минуте принес форвард Петр Гжельчак. Для поляка, который пополнил команду летом, этот гол стал третьим за шесть матчей в КПЛ.
Доигрывали матч команды в формате «10 на 10»
С 35 очками «Шахтер» идет восьмым в КПЛ. Карагандинцы не побеждают в КПЛ с 18 августа — пять поражений и две подряд ничьи.
На предпоследнем, 11-м, месте с 26 очками расположился «Атырау», уступающий «Таразу» лишь по дополнительным показателям. По итогам сезона вылетят «Актобе» и команда, ставшая 11-й, а десятый клуб КПЛ сыграет с бронзовым призером первой лиги в переходных матчах.
Ранее в перенесенных матчах КПЛ «Астана» победила «Окжетпес» — 1:0, а «Кайсар» и «Тобол» сыграли вничью — 1:1.
По итогам сегодняшнего дня все команды КПЛ сравнялись по количеству матчей. До конца чемпионата остается два тура, которые пройдут 3 и 10 ноября.