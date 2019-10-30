Соперник «Астаны» по Лиге Европы проиграл второй команде чемпионата
Белградский «Партизан» уступил клубу «Чукарички» в гостевом матче чемпионата Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.
Белградский «Партизан» уступил клубу «Чукарички» в гостевом матче чемпионата Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра 14-го тура завершилась со счетом 1:2.
У хозяев на 14-й минуте забил Стефан Сапич, а на 90-й — Лука Стоянович, удачно вышедший на замену. За гостей на 70-й минуте забил Джордже Иванович.
С 30 очками «Чукарички» идут вторыми, отставая на три балла от «Црвены Звезды» и опережая на три — «Партизан».
При этом лидер чемпионата пока провел на один матч меньше.
Напомним, что «Партизан» вместе с казахстанской «Астаной», английским «Манчестер Юнайтед» и голландским «АЗ Алкмаром» играет в группе L Лиги Европы. В начале октября сербский клуб победил в