Соперник «Астаны» по Лиге Европы проиграл второй команде чемпионата

Игра 14-го тура завершилась со счетом 1:2.

У хозяев на 14-й минуте забил Стефан Сапич, а на 90-й — Лука Стоянович, удачно вышедший на замену. За гостей на 70-й минуте забил Джордже Иванович.

С 30 очками «Чукарички» идут вторыми, отставая на три балла от «Црвены Звезды» и опережая на три — «Партизан».

При этом лидер чемпионата пока провел на один матч меньше.