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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге Европы проиграл второй команде чемпионата

Белградский «Партизан» уступил клубу «Чукарички» в гостевом матче чемпионата Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 14-го тура завершилась со счетом 1:2.

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У хозяев на 14-й минуте забил Стефан Сапич, а на 90-й — Лука Стоянович, удачно вышедший на замену. За гостей на 70-й минуте забил Джордже Иванович.

С 30 очками «Чукарички» идут вторыми, отставая на три балла от «Црвены Звезды» и опережая на три — «Партизан».

При этом лидер чемпионата пока провел на один матч меньше.

Напомним, что «Партизан» вместе с казахстанской «Астаной», английским «Манчестер Юнайтед» и голландским «АЗ Алкмаром» играет в группе L Лиги Европы. В начале октября сербский клуб победил в Нур-Султане со счетом 2:1.

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