Экс-форвард «Шахтера» забил пять голов в одном матче за клуб казахстанского тренера
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина победила «Атлантас» в 29-м туре чемпионата передает корреспондент Vesti.kz.
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина победила «Атлантас» в 29-м туре чемпионата передает корреспондент Vesti.kz.
Домашняя игра завершилась со счетом 9:1.
С 78 очками «Судува» идет на первом месте, опережая на 13 баллов «Жальгирис», который пока провел на матч меньше. До конца чемпионата клубу из Мариямполе осталось провести четыре игры.
54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года. С этим клубом он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок, а также трижды останавливался в шаге от группы Лиги Европы. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».