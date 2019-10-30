Экс-форвард «Шахтера» забил пять голов в одном матче за клуб казахстанского тренера

Домашняя игра завершилась со счетом 9:1.

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Пента-трик у «Судувы» оформил экс-форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич, который забил на 15-й, 25-й, 70-й, 81-й и 89-й минутах. На пятой минуте отличился Александар Живанович, на 10-й — бывший защитник павлодарского «Иртыша» Семир Керла, на 22-й — Эльгис Янкаускас, а на 26-й — Паулюс Голубицкас.

С 78 очками «Судува» идет на первом месте, опережая на 13 баллов «Жальгирис», который пока провел на матч меньше. До конца чемпионата клубу из Мариямполе осталось провести четыре игры.