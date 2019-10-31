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30 октября, источник: Спорт-Экспресс

Хонда будет тренироваться у Слуцкого

До этого японец просился в «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда продолжает вести трансляцию своей футбольной жизни в Twitter. В мае у 33-летнего игрока закончился контракт с «Мелбурн Виктори», он стал свободным агентом и теперь предлагает свои услуги разным клубам. В основном известным. Пока никто не реагирует, зато японец объявил, что начинает тренироваться с «Витессом» Леонида Слуцкого. Под руководством российского тренера Хонда стал чемпионом России в 2013 году, а теперь, спустя много лет, их сотрудничество продолжится.

Куда хотел попасть японец

27 сентября он опубликовал в Twitter обращение к «Манчестер Юнайтед».

— Сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне нужно играть в отличной команде с отличными партнерами, — написал игрок, отметив «Манчестер Юнайтед».

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Запись собрала почти 10 тысяч ретвитов, однако реакции не последовало.

Дальше Хонда выбрал на сегодня чуть менее статусный, но не менее легендарный клуб. Полузащитник обратился в «Милан».


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— Я всегда хочу помочь вам. Позвоните, если буду нужен, — говорится в сообщении к клубу, за который он выступал с 2014 по 2017 год.

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Отзывов было меньше. Клуб тактично проигнорировал просьбу.

Но японец не собирался сдаваться. Он обратился за помощью к старому знакомому Слуцкому, с которым они вместе работали в ЦСКА. Ответ, видимо, был положительным. Потому что в четверг пройдет первая тренировка.

— В четверг я приступаю к тренировкам с «Витессом». Чувствую себя, как и 12 лет назад, — написал полузащитник.

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Интересно, что в этот раз отозвался «Милан», пожелав ему удачи. На что Хонда сообщил, что по-прежнему готов помочь и будет ждать звонка.

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А что с Камбоджей?

При этом Хонда не объявил о завершении работы в сборной Камбоджи, которая прошла первый отборочный раунд ЧМ-2022. Там он главный тренер, правда, приезжает только на матчи. И уже во втором раунде, где национальной команде достались соперники чуть мощнее Пакистана, начались проблемы. 14 пропущенных мячей от Ирана, 4 — от Ирака, и один — от Бахрейна. Впереди игра с Гонконгом и второй круг, шансов пройти дальше нет.

Но вряд ли японец расстроится. Он давно превратился в бизнесмена. Ведь помимо карьеры игрока и тренера, он владеет футбольным клубом в Австрии и инвестиционным фондом в партнерстве с актером Уилом Смитом.

Дмитрий Зимин

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