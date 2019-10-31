«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче Кубка Германии

Встреча, прошедшая в среду в Вольфсбурге, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Лейпцига». Голы у победителей забили Марсель Забитцер (55-я минута), Эмиль Форсберг (58), Конрад Лаймер (61) и Тимо Вернер (68, 88). Автоголом «отметился» игрок хозяев Джеффри Брюма. В составе «Вольфсбурга» отличился Ваутер Вегорст (89).
В другом матче турнира бременский «Вердер» разгромил «Хайденхайм» — 4:1.
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом» прошел 23 октября в Германии и завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Вторая встреча состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге.