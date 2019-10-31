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30 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» в чемпионате Испании

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Севильей» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Лукас Окампос (на 45-й минуте), у хозяев отличился Рубен Собрино (81). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

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В другом матче «Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Леванте» — 1:2.

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Валенсия
1:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 1130.10.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесХулен Лопетеги
Голы
Рубен Собрино(Даниэль Парехо)81′
Лукас Окампос(Фернанду Режес)45+3′
Составы команд
13Яспер Силлессен
1Томаш Вацлик
5Габриэл Паулиста
68′
12Жюль Кунде
14Хосе Гайя
16Гонсалес Хесус Навас
18Даниэль Васс
20Диегу Карлос
24Эсекиэль Гарай
52′
21Оливер Торрес
10Даниэль Парехо
90′
24Хоан Хордан
32′
20Ферран Торрес
45+2′
25Фернанду Режес
74′
22Макси Гомес
5Лукас Окампос
45+1′
8Карлос Солер
45+5′58′
18Серхио Эскудеро
28′
15Мануэль Вальехо
17Неманья Гудель
16Ли Кан Ин
69′
10Эвер Банега
79′
23Рубен Собрино
22Франко Васкес
17Франсис Коклен
40′
14Хавьер Эрнандес
85′
6Жоффре Кондогбья
11Мунир Эль-Хаддади
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
12Фолы17
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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