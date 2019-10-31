«Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» в чемпионате Испании
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Севильей» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Севильей» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Лукас Окампос (на 45-й минуте), у хозяев отличился Рубен Собрино (81). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал матч
В другом матче «Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Леванте» — 1:2.
|Альберт Селадес
|Хулен Лопетеги
|Рубен Собрино(Даниэль Парехо)
|81′
|Лукас Окампос(Фернанду Режес)
|45+3′
|13
|Яспер Силлессен
|1
|Томаш Вацлик
|5
|Габриэл Паулиста
68′
|12
|Жюль Кунде
|14
|Хосе Гайя
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|18
|Даниэль Васс
|20
|Диегу Карлос
|24
|Эсекиэль Гарай
52′
|21
|Оливер Торрес
|10
|Даниэль Парехо
90′
|24
|Хоан Хордан
32′
|20
|Ферран Торрес
45+2′
|25
|Фернанду Режес
74′
|22
|Макси Гомес
|5
|Лукас Окампос
45+1′
|8
|Карлос Солер
45+5′58′
|18
|Серхио Эскудеро
28′
|15
|Мануэль Вальехо
|17
|Неманья Гудель
|16
|Ли Кан Ин
69′
|10
|Эвер Банега
79′
|23
|Рубен Собрино
|22
|Франко Васкес
|17
|Франсис Коклен
40′
|14
|Хавьер Эрнандес
85′
|6
|Жоффре Кондогбья
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)