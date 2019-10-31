Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Аталантой» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Наполи» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Наполи» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в среду в Неаполе, завершилась со счетом 2:2. Голы у хозяев забили Никола Максимович (16-я минута) и Аркадиуш Милик (71). В составе «Аталанты» отличились Ремо Фройлер (41) и Йосип Иличич (86).
«Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в Серии А, «Аталанта» с 21 баллом идет третьей.
|Карло Анчелотти
|Джанпьеро Гасперини
|Никола Максимович(Хосе Кальехон)
|16′
|Ремо Фройлер(Рафаэл Толой)
|41′
|Аркадиуш Милик(Фабиан Руис)
|71′
|Йосип Иличич(Рафаэл Толой)
|86′
|1
|Алекс Мерет
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|13
|Себастьяно Луперто
|2
|Рафаэл Толой
20′
|19
|Никола Максимович
48′
|6
|Хосе Луис Паломино
|22
|Джованни Ди Лоренцо
84′
|8
|Робин Гозенс
|26
|Калиду Кулибали
|33
|Ханс Хатебур
|8
|Фабиан Руис
|11
|Ремо Фройлер
|7
|Хосе Кальехон
|15
|Мартен де Рон
64′
|24
|Лоренцо Инсинье
88′
|72
|Йосип Иличич
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
11′
|19
|Берат Джимсити
64′
|20
|Петр Зелиньски
|4
|Симон Кьер
|11
|Ирвинг Лосано
59′
|88
|Марио Пашалич
66′69′
|14
|Дрис Мертенс
|21
|Тимоти Кастань
|99
|Аркадиуш Милик
82′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
74′
|9
|Фернандо Льоренте
|9
|Луис Муриэль
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)