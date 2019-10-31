Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Аталантой» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в среду в Неаполе, завершилась со счетом 2:2. Голы у хозяев забили Никола Максимович (16-я минута) и Аркадиуш Милик (71). В составе «Аталанты» отличились Ремо Фройлер (41) и Йосип Иличич (86).