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30 октября, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Аталантой» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Наполи» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Неаполе, завершилась со счетом 2:2. Голы у хозяев забили Никола Максимович (16-я минута) и Аркадиуш Милик (71). В составе «Аталанты» отличились Ремо Фройлер (41) и Йосип Иличич (86).

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«Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в Серии А, «Аталанта» с 21 баллом идет третьей.

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Наполи
2:2
Первый тайм: 1:1
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 1030.10.2019, 21:00 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Карло АнчелоттиДжанпьеро Гасперини
Голы
Никола Максимович(Хосе Кальехон)16′
Ремо Фройлер(Рафаэл Толой)41′
Аркадиуш Милик(Фабиан Руис)71′
Йосип Иличич(Рафаэл Толой)86′
Составы команд
1Алекс Мерет
95Пьерлуиджи Голлини
13Себастьяно Луперто
2Рафаэл Толой
20′
19Никола Максимович
48′
6Хосе Луис Паломино
22Джованни Ди Лоренцо
84′
8Робин Гозенс
26Калиду Кулибали
33Ханс Хатебур
8Фабиан Руис
11Ремо Фройлер
7Хосе Кальехон
15Мартен де Рон
64′
24Лоренцо Инсинье
88′
72Йосип Иличич
5Маркес Лоурейру Аллан
11′
19Берат Джимсити
64′
20Петр Зелиньски
4Симон Кьер
11Ирвинг Лосано
59′
88Марио Пашалич
66′69′
14Дрис Мертенс
21Тимоти Кастань
99Аркадиуш Милик
82′
10Алехандро Дарио Гомес
74′
9Фернандо Льоренте
9Луис Муриэль
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)15
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
15Фолы15
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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