«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Киеве, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Сергей Сидорчук (на 22-й минуте) и Денис Попов (109). У проигравших отличился Тарас Степаненко (90+2), который был удален в начале первого тайма дополнительного времени. «Динамо» также завершило игру в меньшинстве — красную карточку получил Владимир Шепелев (89).