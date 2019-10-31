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30 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» победили донецкий «Шахтер» и пробились в четвертьфинал Кубка Украины.

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Источник: AP 2019

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Киеве, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Сергей Сидорчук (на 22-й минуте) и Денис Попов (109). У проигравших отличился Тарас Степаненко (90+2), который был удален в начале первого тайма дополнительного времени. «Динамо» также завершило игру в меньшинстве — красную карточку получил Владимир Шепелев (89).

«Шахтер» является действующим обладателем Кубка Украины, донецкий клуб становился победителем турнира последние четыре сезона.

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