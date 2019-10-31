«Порту» сыграл вничью с «Маритиму» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» сыграли вничью с «Маритиму» в матче девятого тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» сыграли вничью с «Маритиму» в матче девятого тура чемпионата Португалии.
Встреча, состоявшаяся на Мадейре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился
«Порту» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Маритиму» (10) идет на 11-й строчке.