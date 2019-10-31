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00:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эспаньол» крупно проиграл «Атлетику» в чемпионате Испании

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» дома разгромили «Эспаньол» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Икер Муньяин (4-я и 17-я минуты). Игрок «Эспаньола» Виктор Гомес забил мяч в свои ворота.

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«Атлетик» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Эспаньол» (8) располагается на предпоследней строчке.

«Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, встреча команд состоится 12 декабря.

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Атлетик
3:0
Первый тайм: 2:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 1130.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоПабло Мачин
Голы
Гоньи Икер Муниаин(Эскудеро Рауль Гарсия)4′
Гоньи Икер Муниаин17′
Виктор Гомес79′
Составы команд
1Унаи Симон
13Родригес Диего Лопес
4Иньиго Мартинес
5Эдиналду Гомес Налду
5Йерай Альварес
15Сильва Давид Лопес
17Юри Берчиче
17Дидак Вила
21Андер Капа
20Бернардо Эспиноса
53′
14Дани Гарсия
34Виктор Гомес
22Эскудеро Рауль Гарсия
4Мата Виктор Санчес
11Иньиго Кордоба
10Серхи Дардер
8Унаи Лопес
60′
21Марк Рока
63′
6Микель Сан-Хосе
23Эстебан Гранеро
9Иньяки Уильямс
71′
22Матиас Варгас
61′
12Гаиска Ларрасабаль
9Факундо Феррейра
10Гоньи Икер Муниаин
86′
31Виктор Кампусано
71′
20Ариц Адурис
7У Лэй
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)12
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы20
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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