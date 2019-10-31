«Эспаньол» крупно проиграл «Атлетику» в чемпионате Испании
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» дома разгромили «Эспаньол» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» дома разгромили «Эспаньол» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Икер Муньяин (4-я и 17-я минуты). Игрок «Эспаньола» Виктор Гомес забил мяч в свои ворота.
«Атлетик» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Эспаньол» (8) располагается на предпоследней строчке.
«Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, встреча команд состоится 12 декабря.
|Гаиска Гаритано
|Пабло Мачин
|Гоньи Икер Муниаин(Эскудеро Рауль Гарсия)
|4′
|Гоньи Икер Муниаин
|17′
|Виктор Гомес
|79′
|1
|Унаи Симон
|13
|Родригес Диего Лопес
|4
|Иньиго Мартинес
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|5
|Йерай Альварес
|15
|Сильва Давид Лопес
|17
|Юри Берчиче
|17
|Дидак Вила
|21
|Андер Капа
|20
|Бернардо Эспиноса
53′
|14
|Дани Гарсия
|34
|Виктор Гомес
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|4
|Мата Виктор Санчес
|11
|Иньиго Кордоба
|10
|Серхи Дардер
|8
|Унаи Лопес
60′
|21
|Марк Рока
63′
|6
|Микель Сан-Хосе
|23
|Эстебан Гранеро
|9
|Иньяки Уильямс
71′
|22
|Матиас Варгас
61′
|12
|Гаиска Ларрасабаль
|9
|Факундо Феррейра
|10
|Гоньи Икер Муниаин
86′
|31
|Виктор Кампусано
71′
|20
|Ариц Адурис
|7
|У Лэй
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)