«Базель» вышел в ¼ финала Кубка Швейцарии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Базель» победил «Лозанну Уши» и вышел в четвертьфинал Кубка Швейцарии по футболу.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Базель» победил «Лозанну Уши» и вышел в четвертьфинал Кубка Швейцарии по футболу.
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Ньоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Фрай (на 76-й минуте) и Ноа Окафор (90+2). У проигравших отличился Аллан Элею (63).
«Базель» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд прошел в Швейцарии 19 сентября и завершился победой «Базеля» со счетом 5:0. Вторая встреча пройдет в Краснодаре 28 ноября.