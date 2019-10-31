«Боруссия» Д, «Айнтрахт» и «Фортуна» вышли в 1/8 финала Кубка Германии

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d4x04owr0qo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 71-й минуте счёт в матче открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюрам. Через 6 минут форвард дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт сравнял счёт. На 80-й минуте Брандт оформил дубль и вывел дортмундскую команду вперёд в счёте.