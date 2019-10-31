«Боруссия» Д, «Айнтрахт» и «Фортуна» вышли в 1/8 финала Кубка Германии
В матче 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию».
В матче 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию».
Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 71-й минуте счёт в матче открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюрам. Через 6 минут форвард дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт сравнял счёт. На 80-й минуте Брандт оформил дубль и вывел дортмундскую команду вперёд в счёте.
В других матчах 1/16 финала Кубка Германии «Санкт-Паули» уступил франкфуртскому «Айнтрахту» (1:2), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Эрцгебирге» (2:1). Таким образом, в 1/8 финала турнира вышли дортмундская «Боруссия», «Айнтрахт» и «Фортуна».