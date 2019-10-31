Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал
Леганес
50
Футбол. Зарубежный
30.10
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Кальяри
Болонья
32
Футбол. Зарубежный
30.10
Ювентус
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Торино
40
Футбол. Зарубежный
30.10
Сампдория
Лечче
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Сассуоло
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
30.10
Удинезе
Рома
04
Футбол. Зарубежный
30.10
Атлетик
Эспаньол
30
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал Сосьедад
Леванте
12
Футбол. Зарубежный
30.10
Валенсия
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Наполи
Аталанта
22
Футбол. Кубок России
30.10
Зенит
Томь
40
Футбол. Кубок России
30.10
Нижний Новгород
Шинник
П 0:3
22
Футбол. Кубок России
30.10
ЦСКА
Уфа
10
Футбол. Кубок России
30.10
Ахмат
Луч
51
Футбол. Кубок России
30.10
Урал
Арсенал Т
П 5:4
22
Все события
Фоторепортажи
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
02:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д, «Айнтрахт» и «Фортуна» вышли в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 71-й минуте счёт в матче открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюрам. Через 6 минут форвард дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт сравнял счёт. На 80-й минуте Брандт оформил дубль и вывел дортмундскую команду вперёд в счёте.

В других матчах 1/16 финала Кубка Германии «Санкт-Паули» уступил франкфуртскому «Айнтрахту» (1:2), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Эрцгебирге» (2:1). Таким образом, в 1/8 финала турнира вышли дортмундская «Боруссия», «Айнтрахт» и «Фортуна».

Читайте также
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фортуна Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
«Зенит» не заметил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Боец ММА Минеев: Неприятно, что в России столько предателей
ЦСКА прервал неудачную серию в эпичной концовке в Кубке России
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка английской лиги
Гол Роналду на последних секундах принес «Ювентусу» победу
Футболисты «Реала» разгромили «Леганес» в чемпионате Испании
Хеллоуин. Страшилки от Макдэвида, тыквы от Кастеровой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь