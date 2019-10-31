Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк «Ливерпуля»

Источник: Reuters

До начала встречи 1/8 финала Кубка Английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» ничего не предвещало сумасшедшей игры, даже несмотря на громкую вывеску. Тренеры обоих клубов решили провести матч полурезервными составами и дать шанс проявить себя молодёжи и завсегдатаям скамейки запасных. Например, в команде Клоппа место ван Дейка занял его менее известный соотечественник — 17-летний ван ден Берг, а Эмери вообще дал поиграть Озилу, которого с конца сентября не включал даже в заявку.

Тем не менее первый тайм встречи получился огненным. Счёт в игре был открыт уже на 6-й минуте. Пытаясь прервать прострел с правого фланга Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

Однако долго горевать лондонцам не пришлось. Спустя четверть часа Озил блестящим пасом нашёл в центре чужой штрафной Саку, который пробил в упор. С ударом англичанина голкипер мерсисайдцев справился, а вот на добивание Торрейры среагировать не смог.

При взятии ворот уругваец находился в положении вне игры. Судья не заметил, а VAR в Кубке нет. Поэтому команды продолжили игру при счёте 1:1.

Два первых гола — были только началом перестрелки на «Энфилде». До перерыва соперники на двоих забили ещё трижды.

Сначала молодой бразильский форвард Мартинелли умудрился за 10 минут оформить дубль, а затем опытный Милнер ответил одним голом с пенальти.

Казалось, что во втором тайме темп игры спадёт, и команды чуть успокоятся. Но как бы не так. Привоз Милнера, который привёл к голу Мэйтленда-Найлса, взбодрил не только «Арсенал», но и «Ливерпуль».

Всего за восемь минут команда Клопа смогла забить дважды и сравнять счёт. Окслейд-Чемберлен сумасшедшим ударом угодил точно в девятку ворот, после чего не менее крутым выстрелом поразил сетку Дивок Ориги.



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Вскоре вновь ответил «Арсенал». На этот раз Джозеф Уиллок показал соперникам, что тоже способен шикарно пальнуть издали. Метров с 30полузащитник как следует ударил по мячу, направив его точно в девятку.

Конечно же, подобный матч не мог закончиться так просто. На 94-й минуте игры Ориги после подачи Уильяма боковыми ножницами пробил точно в цель. Невероятная концовка основного времени шикарного матча!

Овертаймы в Кубке Английской лиги отменили, потому команды сразу же приступили к серии пенальти. Героями послематчевой перестрелки стали футболисты «Ливерпуля». Голкипер Келлехер отразил удар Себальоса, а полузащитник Джонс принёс своему клубу победу, реализовав одиннадцатиметровый при счёте 4:4.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gg_cWkTjZ2o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За такой матч путёвку в четвертьфинал должны были получить обе команды, но дальше прошёл только «Ливерпуль». Команда Клоппа по-прежнему непобедима в Англии!

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 5:5 (5:4 пен.)

Голы: Мустафи, 6 (1:0, автогол). Торрейра, 19 (1:1). Мартинелли, 26 (1:2). Мартинелли, 36 (1:3). Милнер, 43 (2:3, пен.). Мэйтленд-Найлс, 54 (2:4). Окслейд-Чемберлен, 58 (3:4). Ориги, 62 (4:4). Уиллок, 70 (4:5). Ориги, 90+4 (5:5).