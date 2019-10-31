Дубль Рэшфорда вывел «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Кубка английской лиги

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Маркус Рэшфорд (на 25-й, с пенальти, и 73-й минутах). У «синих» отличился Миши Батшуайи (61).