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11:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» с Головиным выбил Виллаш-Боаша из Кубка лиги

Монегаски прошли «Марсель» (2:1), но, возможно, надолго потеряли Фабрегаса.

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Источник: AFP 2019

«Монако» — «Марсель» — 2:1 (2:0)
Голы: Огюстен, 25 (1:0). Агилар, 40 (2:0). Леком, 77 — в свои ворота (2:1).
«Монако»: Леком, Жемерсон, Марипан, Бадиашиле, Агилар, Хенрикс, Фабрегас (Головин, 13), Адриэн Силва (Жил Диаш, 78), Балло-Туре, Огюстен, Бальде (Бен Йеддер, 79).
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Сарр (Ронжье, 46), Сансон, Стротман (Кауи, 67), Пайет, Аке (Радоньич, 46), Жермен.
Предупреждения: Жемерсон, 19. Чалета-Цар, 62. Амави, 82.
Судья: Лесаж.
30 октября. Монако. Стадион «Луи II».

Набравший ход «Монако» не смог остановить и «Марсель» под руководством хорошо знакомого нам Андре Виллаш-Боаша. Хозяева сделали результат еще в первом тайме и удержали преимущество во втором. Это пятая победа «Монако» в шести последних матчах.


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Леонарду Жардим оставил вне состава всех лидеров атаки — и Бен Йеддера, и Головина. Не было и Слимани. Последний получил легкую травму во встрече с «Нантом» и, вероятно, не сыграет также в воскресенье. Головин, по замыслу Жардима, должен был получить небольшой отдых, но этого не получилось: уже на 9-й минуте игравший на его позиции Фабрегас дернул мышцу задней поверхности бедра и попросил замену. Тренеру «Монако» ничего не оставалось, как выпустить россиянина.

Головин сразу же создал момент для Огюстена, но тот толком не попал по мячу. Однако именно связка Огюстена с Агиларом сыграла решающую роль в матче: еще до перерыва они помогли друг другу забить по голу, решив исход встречи. «Марсель», где по разным причинам не играли Товен, Бенедетто, Лопес и Ронжье, смог отыграть один мяч после сольного прохода Пайета и ошибки Лекома, подправившего мяч в свои ворота.

Головин не участвовал ни в одном из голов. Но, как и до этого, 17-й номер «Монако» смотрелся солидно, руководил игрой в центре и практически не допускал ошибок: он либо сохранял мяч, либо обострял игру. Во втором тайме Александр получил болезненный удар в поясницу, но доиграл до конца матча, не реализовав момент в самой концовке.

Александр Рогулев

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