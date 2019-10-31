Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал
Леганес
50
Футбол. Зарубежный
30.10
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Кальяри
Болонья
32
Футбол. Зарубежный
30.10
Ювентус
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Торино
40
Футбол. Зарубежный
30.10
Сампдория
Лечче
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Сассуоло
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
30.10
Удинезе
Рома
04
Футбол. Зарубежный
30.10
Атлетик
Эспаньол
30
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал Сосьедад
Леванте
12
Футбол. Зарубежный
30.10
Валенсия
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Наполи
Аталанта
22
Футбол. Кубок России
30.10
Зенит
Томь
40
Футбол. Кубок России
30.10
Нижний Новгород
Шинник
П 0:3
22
Футбол. Кубок России
30.10
ЦСКА
Уфа
10
Футбол. Кубок России
30.10
Ахмат
Луч
51
Футбол. Кубок России
30.10
Урал
Арсенал Т
П 5:4
22
Все события
Фоторепортажи
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
01:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» разгромила «Портимоненсе» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Бенфика» дома разгромила «Портимоненсе» в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Карлос Винисиус (на 63-й и 65-й минутах), также голами отметились Андре Алмейда (17) и Рубен Диас (47).

«Бенфика» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.

Читайте также
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Российский вундеркинд первым в истории НХЛ забил 'лакросс-гол'
«Зенит» не заметил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Боец ММА Минеев: Неприятно, что в России столько предателей
ЦСКА прервал неудачную серию в эпичной концовке в Кубке России
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка английской лиги
Гол Роналду на последних секундах принес «Ювентусу» победу
Футболисты «Реала» разгромили «Леганес» в чемпионате Испании
Хеллоуин. Страшилки от Макдэвида, тыквы от Кастеровой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь