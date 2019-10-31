«Бенфика» разгромила «Портимоненсе» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Бенфика» дома разгромила «Портимоненсе» в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Бенфика» дома разгромила «Портимоненсе» в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Карлос Винисиус (на 63-й и 65-й минутах), также голами отметились Андре Алмейда (17) и Рубен Диас (47).
«Бенфика» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в