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01:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Реала» разгромили «Леганес» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» дома разгромили «Леганес» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Родриго (на 7-й минуте), Тони Кроос (8), Серхио Рамос (24, с пенальти), Карим Бензема (69, с пенальти) и Лука Йович (90+1).

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В другом матче «Бетис» на своем поле оказался сильнее «Сельты» — 2:1.

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Реал
5:0
Первый тайм: 3:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 1130.10.2019, 23:15 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданЛуис Сембранос
Голы
Родригу(Карим Бензема)7′
Тони Кроос(Карим Бензема)8′
Серхио Рамос24′
Карим Бензема69′
Лука Йович(Даниэль Карвахаль)90+1′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Хуан Сориано
24′
2Даниэль Карвахаль
5Хонатан Кристиан Сильва
52′
12Марселу
63′
4Кеннет Омеруо
4Серхио Рамос
15Родриго Тарин
5Рафаэль Варан
7Мартин Брэйтуэйт
14Каземиру
26Юссеф Эн-Несири
27Родригу
12Чидози Авазьем
7Эден Азар
14Кристиан Ривера
62′
15Федерико Вальверде
75′
3Унаи Бустинса
41′72′
22Франсиско Роман Иско
16Роберто Росалес
8Тони Кроос
62′
24Кевин Родригес
56′
10Лука Модрич
8Хосе Луис Ресио
9Карим Бензема
70′
27Оскар Родригес
66′
18Лука Йович
19Айтор Руибаль
84′
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
12Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСесар Сото Градо(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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