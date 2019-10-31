Футболисты «Реала» разгромили «Леганес» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Родриго (на 7-й минуте), Тони Кроос (8), Серхио Рамос (24, с пенальти), Карим Бензема (69, с пенальти) и Лука Йович (90+1).