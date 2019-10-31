Футболисты «Реала» разгромили «Леганес» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» дома разгромили «Леганес» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» дома разгромили «Леганес» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Родриго (на 7-й минуте), Тони Кроос (8), Серхио Рамос (24, с пенальти), Карим Бензема (69, с пенальти) и Лука Йович (90+1).
В другом матче «Бетис» на своем поле оказался сильнее «Сельты» — 2:1.
|Зинедин Зидан
|Луис Сембранос
|Родригу(Карим Бензема)
|7′
|Тони Кроос(Карим Бензема)
|8′
|Серхио Рамос
|24′
|Карим Бензема
|69′
|Лука Йович(Даниэль Карвахаль)
|90+1′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Хуан Сориано
24′
|2
|Даниэль Карвахаль
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
52′
|12
|Марселу
63′
|4
|Кеннет Омеруо
|4
|Серхио Рамос
|15
|Родриго Тарин
|5
|Рафаэль Варан
|7
|Мартин Брэйтуэйт
|14
|Каземиру
|26
|Юссеф Эн-Несири
|27
|Родригу
|12
|Чидози Авазьем
|7
|Эден Азар
|14
|Кристиан Ривера
62′
|15
|Федерико Вальверде
75′
|3
|Унаи Бустинса
41′72′
|22
|Франсиско Роман Иско
|16
|Роберто Росалес
|8
|Тони Кроос
62′
|24
|Кевин Родригес
56′
|10
|Лука Модрич
|8
|Хосе Луис Ресио
|9
|Карим Бензема
70′
|27
|Оскар Родригес
66′
|18
|Лука Йович
|19
|Айтор Руибаль
84′
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сесар Сото Градо(Испания)