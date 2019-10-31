Футболисты «Монако» вышли в 1/8 финала Кубка французской лиги
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Монако» выиграл у «Марселя» и вышел в 1/8 финала Кубка французской футбольной лиги.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Монако» выиграл у «Марселя» и вышел в 1/8 финала Кубка французской футбольной лиги.
Встреча 1/16 финала, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 13-й минуте, заменив Сеска Фабрегаса.
Другие результаты матчей 1/16 финала Кубка французской лиги:
«Амьен» — «Анже» — 3:2,
«Мец» — «Брест» — 1:1 (по пенальти — 3:4),
«Монпелье» — «Нанси» — 3:2,
«Нант» — «Париж» — 8:0,
«Ньор» — «Тулуза» — 1:2,
«Реймс» — «Бур-ан-Бресс» — 2:1.