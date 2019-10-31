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01:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Монако» вышли в 1/8 финала Кубка французской лиги

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Монако» выиграл у «Марселя» и вышел в 1/8 финала Кубка французской футбольной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 1/16 финала, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Жан-Кевин Огюстен (на 25-й минуте) и Рубен Агилар (40). Вратарь «Монако» Бенжамен Леком (77) стал автором автогола.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 13-й минуте, заменив Сеска Фабрегаса.

Другие результаты матчей 1/16 финала Кубка французской лиги:

«Амьен» — «Анже» — 3:2,

«Мец» — «Брест» — 1:1 (по пенальти — 3:4),

«Монпелье» — «Нанси» — 3:2,

«Нант» — «Париж» — 8:0,

«Ньор» — «Тулуза» — 1:2,

«Реймс» — «Бур-ан-Бресс» — 2:1.

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