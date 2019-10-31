Футболисты «Монако» вышли в 1/8 финала Кубка французской лиги

Встреча 1/16 финала, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Жан-Кевин Огюстен (на 25-й минуте) и Рубен Агилар (40). Вратарь «Монако» Бенжамен Леком (77) стал автором автогола.