Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Химки
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Балтика
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:00
Эйбар
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:00
Милан
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:15
Хетафе
Гранада
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал
Леганес
50
Все события
Фоторепортажи
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
13Березуцкие разбили кубок, а Аршавин нос. Вы помните, каким был Кубок России раньше
10:38 (мск), источник: Sport24

«Скажите, что это не нырок!» Гол Роналду отменили, он ответил победным пенальти на 95-й минуте

«Юве» готовится к «Локомотиву».

Наверх
Источник: Reuters

После энергозатратной победы над «Локо» в ЛЧ «Ювентус» не смог обыграть «Лечче» (1:1), а сегодня с большим трудом дожал «Дженоа» (2:1).

Маурицио Сарри вернул в состав Роналду, который не играл в субботу, но дал передохнуть Игуаину, Пьяничу, Щенсны и Де Лигту.

«Юве» не замечал ротации до 40-й минуты: на 36-й забил Бонуччи, и, казалось, игра окончена.

Проблемы начались прямо перед перерывом: за 5 минут до ухода в раздевалки Куаме забил Буффону самый необычный гол в его карьере — рикошетом от своей же пятки.

«Юве» не помогло даже удаление — из-за второй карточки Кассаты «Дженоа» больше тайма играл в меньшинстве и почти выстоял. Тем более, что за три минуты до конца удалился Рабьо и составы стали равными.


Нажмите,
чтобы включить звук

Разницу сделал Криштиану. На 90-й Роналду забил, но гол отменил VAR — справедливо, был офсайд.

Но через три минуты Криш заработал пенальти (очень спорный) и сам же его реализовал — 2:1.

Пенальти на 95-й минуте — уже повод для скандала. А тут еще и падение было чересчур картинным.

«Кто-нибудь, скажите, что это не нырок!» — возмущался в твиттере человек с ником @JuanDirection58.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мнения в комментариях разделились. Одни Криштиану заподозрили в отсутствие совести и задались вопросом, как вообще он может претендовать на «Золотой мяч». Другие, наоборот, обратили внимание, что контакт был.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, все сложно.

  • Для «Ювентуса» это восьмая победа в десяти играх, туринцы на очко опережают «Интер» своего бывшего тренера Антонио Конте.
  • «Дженоа» — 17-й и уже в этом туре может попасть в зону вылета.
  • Для КриРо это пятый гол в сезоне. У лидирующего в гонке Чиро Иммобиле уже десять мячей. Сегодня он сделал дубль в ворота «Торино».
  • 6 ноября «Ювентус» сыграет в Москве с «Локомотивом».
Во время загрузки произошла ошибка.
Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:1
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 1030.10.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриТиагу Мотта
Голы
Леонардо Бонуччи(Родриго Бентанкур)36′
Кристиан Куаме(Кевин Агудело)40′
Криштиану Роналду90+6′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
97Йонуц Раду
12Алекс Сандру
2Кристиан Сапата
19Леонардо Бонуччи
89′
17Кристиан Ромеро
24Даниэле Ругани
38′
18Паоло Гильоне
30Родриго Бентанкур
28′
32Петер Анкерсен
7Криштиану Роналду
20Лассе Шене
10Пауло Дибала
29Франческо Кассата
4′51′
16Хуан Куадрадо
99Андреа Пинамонти
6Сами Хедира
61′
28Кевин Агудело
84′
8Аарон Рэмси
21Иван Радованович
14Блез Матюиди
61′
11Кристиан Куаме
81′
25Адриен Рабьо
76′87′
9Антонио Санабрия
33Федерико Бернардески
79′
19Горан Пандев
56′68′
11Дуглас Коста
10Синан Гюмюш
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
27Удары (всего)8
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые2
24Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Джуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста стала президентом команды. Ее откровенные фото - лучшая мотивация
Две красотки показали грудь в прямом эфире во время матча. Им уже придумали наказание
Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк
Головная боль Тутберидзе: Загитова выступит против Косторной
Россиянин из «Колорадо» спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
«Нью-Джерси» забил «Тампе» шесть, но все равно проиграл
Познер: Считаю нападки на Малкина из-за гражданства позорными
Без Клайберна нет побед? ЦСКА сенсационно проиграл «Олимпиакосу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь