«Скажите, что это не нырок!» Гол Роналду отменили, он ответил победным пенальти на 95-й минуте

Источник: Reuters

После энергозатратной победы над «Локо» в ЛЧ «Ювентус» не смог обыграть «Лечче» (1:1), а сегодня с большим трудом дожал «Дженоа» (2:1).

Маурицио Сарри вернул в состав Роналду, который не играл в субботу, но дал передохнуть Игуаину, Пьяничу, Щенсны и Де Лигту.

«Юве» не замечал ротации до 40-й минуты: на 36-й забил Бонуччи, и, казалось, игра окончена.

Проблемы начались прямо перед перерывом: за 5 минут до ухода в раздевалки Куаме забил Буффону самый необычный гол в его карьере — рикошетом от своей же пятки.

«Юве» не помогло даже удаление — из-за второй карточки Кассаты «Дженоа» больше тайма играл в меньшинстве и почти выстоял. Тем более, что за три минуты до конца удалился Рабьо и составы стали равными.



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Разницу сделал Криштиану. На 90-й Роналду забил, но гол отменил VAR — справедливо, был офсайд.

Но через три минуты Криш заработал пенальти (очень спорный) и сам же его реализовал — 2:1.

Пенальти на 95-й минуте — уже повод для скандала. А тут еще и падение было чересчур картинным.

«Кто-нибудь, скажите, что это не нырок!» — возмущался в твиттере человек с ником @JuanDirection58.

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Мнения в комментариях разделились. Одни Криштиану заподозрили в отсутствие совести и задались вопросом, как вообще он может претендовать на «Золотой мяч». Другие, наоборот, обратили внимание, что контакт был.

В общем, все сложно.

Для «Ювентуса» это восьмая победа в десяти играх, туринцы на очко опережают «Интер» своего бывшего тренера Антонио Конте.

«Дженоа» — 17-й и уже в этом туре может попасть в зону вылета.

Для КриРо это пятый гол в сезоне. У лидирующего в гонке Чиро Иммобиле уже десять мячей. Сегодня он сделал дубль в ворота «Торино».

6 ноября «Ювентус» сыграет в Москве с «Локомотивом».