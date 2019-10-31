«Скажите, что это не нырок!» Гол Роналду отменили, он ответил победным пенальти на 95-й минуте
«Юве» готовится к «Локомотиву».
«Юве» готовится к «Локомотиву».
После энергозатратной победы над «Локо» в ЛЧ «Ювентус» не смог обыграть «Лечче» (1:1), а сегодня с большим трудом дожал «Дженоа» (2:1).
Маурицио Сарри вернул в состав Роналду, который не играл в субботу, но дал передохнуть Игуаину, Пьяничу, Щенсны и Де Лигту.
«Юве» не замечал ротации до 40-й минуты: на 36-й забил Бонуччи, и, казалось, игра окончена.
Проблемы начались прямо перед перерывом: за 5 минут до ухода в раздевалки Куаме забил Буффону самый необычный гол в его карьере — рикошетом от своей же пятки.
«Юве» не помогло даже удаление —
Разницу сделал Криштиану. На 90-й Роналду забил, но гол отменил VAR — справедливо, был офсайд.
Но через три минуты Криш заработал пенальти (очень спорный) и сам же его реализовал — 2:1.
Пенальти на 95-й минуте — уже повод для скандала. А тут еще и падение было чересчур картинным.
«Кто-нибудь, скажите, что это не нырок!» — возмущался в твиттере человек с ником @JuanDirection58.
Мнения в комментариях разделились. Одни Криштиану заподозрили в отсутствие совести и задались вопросом, как вообще он может претендовать на «Золотой мяч». Другие, наоборот, обратили внимание, что контакт был.
В общем, все сложно.
|Маурицио Сарри
|Тиагу Мотта
|Леонардо Бонуччи(Родриго Бентанкур)
|36′
|Кристиан Куаме(Кевин Агудело)
|40′
|Криштиану Роналду
|90+6′
|77
|Джанлуиджи Буффон
|97
|Йонуц Раду
|12
|Алекс Сандру
|2
|Кристиан Сапата
|19
|Леонардо Бонуччи
89′
|17
|Кристиан Ромеро
|24
|Даниэле Ругани
38′
|18
|Паоло Гильоне
|30
|Родриго Бентанкур
28′
|32
|Петер Анкерсен
|7
|Криштиану Роналду
|20
|Лассе Шене
|10
|Пауло Дибала
|29
|Франческо Кассата
4′51′
|16
|Хуан Куадрадо
|99
|Андреа Пинамонти
|6
|Сами Хедира
61′
|28
|Кевин Агудело
84′
|8
|Аарон Рэмси
|21
|Иван Радованович
|14
|Блез Матюиди
61′
|11
|Кристиан Куаме
81′
|25
|Адриен Рабьо
76′87′
|9
|Антонио Санабрия
|33
|Федерико Бернардески
79′
|19
|Горан Пандев
56′68′
|11
|Дуглас Коста
|10
|Синан Гюмюш
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|24
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Джуа(Италия)