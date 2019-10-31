«Чудо-гол в стиле Руни». Зарубежные СМИ отреагировали на гол игрока сборной Казахстана ударом через себя

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Футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко отметился красивым голом за «Астану» в перенесенном матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги против кокшетауского «Окжетпеса».

После навеса с фланга защитник нанес удар через себя в падении, и мяч по замысловатой траектории залетел в ворота. В итоге гол Логвиненко, забитый на 33-й минуте, оказался единственным в игре и победным для его команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/npqXeyP0sZw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это событие не осталось незамеченным некоторыми СМИ. Так «Спорт-Экспресс» вышел с новостью под названием «Форвард “Астаны” забил чудо-гол в стиле Руни».

«В феврале 2011-го бывший форвард “Манчестер Юнайтед” Уэйн Руни забил через себя в ворота “Манчестер Сити” на 77-й минуте матча АПЛ. В 2012-м гол был признан лучшим в чемпионате Англии за 20 лет существования лиги», — говорится в заметке.

А издание Newsru.co.il озаглавило свою новость — «Шикарная победная бисиклета Юрия Логвиненко».