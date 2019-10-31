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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Чудо-гол в стиле Руни». Зарубежные СМИ отреагировали на гол игрока сборной Казахстана ударом через себя

В итоге он стал победным для «Астаны».

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Источник: Instagram

Футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко отметился красивым голом за «Астану» в перенесенном матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги против кокшетауского «Окжетпеса».

После навеса с фланга защитник нанес удар через себя в падении, и мяч по замысловатой траектории залетел в ворота. В итоге гол Логвиненко, забитый на 33-й минуте, оказался единственным в игре и победным для его команды.

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Это событие не осталось незамеченным некоторыми СМИ. Так «Спорт-Экспресс» вышел с новостью под названием «Форвард “Астаны” забил чудо-гол в стиле Руни».

«В феврале 2011-го бывший форвард “Манчестер Юнайтед” Уэйн Руни забил через себя в ворота “Манчестер Сити” на 77-й минуте матча АПЛ. В 2012-м гол был признан лучшим в чемпионате Англии за 20 лет существования лиги», — говорится в заметке.

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А издание Newsru.co.il озаглавило свою новость — «Шикарная победная бисиклета Юрия Логвиненко».

Не остался в стороне и портал Pressball.by, который написал следующее: «Все решил гол Юрия Логвиненко, отличившегося эффектным ударом через себя в падении. У “Астаны” стало 66 очков, и она вышла в лидеры чемпионата, на одно очко опередила в турнирной таблице алматинский “Кайрат”. “Окжетпес” с 38 баллами идет седьмым».

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