Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Четвертьфиналы пройдут на неделе, начинающейся 16 декабря. «Ливерпулю» 18 декабря предстоит провести два матча клубного ЧМ. Также в декабре в календаре у «красных» еще 6 матчей в Лиге чемпионов и английской премьер-лиге.

«Если они (организаторы Кубка английской футбольной лиги) не найдут для нас место, подходящее место, а не в 3 часа ночи на Рождество, то мы не будем участвовать, — сказал Клопп, которого цитирует Би-би-си. — Мы не станем жертвой этой проблемы. Если они не найдут для нас подходящей даты, мы не сможем сыграть в следующем раунде».