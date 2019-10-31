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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» в среду в матче 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги обыграл «Арсенал» (5:5 в основное время, 5:4 по пенальти) и вышел в четвертьфинал турнира.

Четвертьфиналы пройдут на неделе, начинающейся 16 декабря. «Ливерпулю» 18 декабря предстоит провести два матча клубного ЧМ. Также в декабре в календаре у «красных» еще 6 матчей в Лиге чемпионов и английской премьер-лиге.

«Если они (организаторы Кубка английской футбольной лиги) не найдут для нас место, подходящее место, а не в 3 часа ночи на Рождество, то мы не будем участвовать, — сказал Клопп, которого цитирует Би-би-си. — Мы не станем жертвой этой проблемы. Если они не найдут для нас подходящей даты, мы не сможем сыграть в следующем раунде».

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