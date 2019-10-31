«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»

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Как попасть на тренировки к спецам, которые открыли Доннарумму и прокачивали топовый «Милан»

Почему в Белоруссии сложно с футболом. Спойлер: президент федерации — генерал-майор в отставке. А до это был начальник банка

в отставке. А до это был начальник банка Суперлаборатория в «Милане»: Кутузову вырвали четыре зуба мудрости — и он стал гораздо выносливее

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«Друг вышел из гостиницы в Неаполе — минус кошелек и часы»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByIyYwOorNu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByIyYwOorNu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByIyYwOorNu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-31T18:40:10+00:00">31 Май 2019 в 11:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Запустил свой проект VK1 Global Sports Investment — индивидуально развиваю игроков по всем направлениям: правильный сон, методики, прием пищи, силовые тренировки, качественный отдых. Даже в Италии эта ниша, по сути, пуста. Кроме 4−5 лучших клубов этим мало кто занимается.

Мне помогает главный физиотерапевт «Милана» Роберто Морози, он составляет индивидуальные программы для атлетов. С вратарями работает Джиджи Романо — он был одним из тренеров вратарей в «Милане» на протяжении 23 лет, сейчас работает в «Лугано». Росси, Абьятти, Антониоли прошли его школу.

И это он, кстати, нашел и убедил руководство «Милана» подписать Доннарумму. За ним была охота на протяжении нескольких лет. Три раза в неделю до 16 он прилетал в Милан и тренировался с Джиджи. Когда наступил час икс, Доннарумма с утра сфотографировался с руководством «Интера», а вечером подписал контракт с «Миланом». Галлиани сомневался, а Джиджи убедил: «Если не возьмем его, могу здесь больше не работать». В итоге взяли, хотя сделка сложная была — пришлось заплатить неаполитанской мафии 200 тысяч.

— Зачем?

— Там до сих пор по старым законам живут. Друг недавно звонил — украли часы и кошелек. Причем все сделали организованно. Видят, что мужчина крупный, и, чтобы не было проблем, — разыграли представление. Он вышел из гостиницы, тут к нему бабушка подходит, говорит: «Здесь не нужно часы носить. Лучше в сумку убери». Через пару минут подходят двое, пистолет в ноги и забирают сумку, далее появляются сочувствующие: кто-то звонит в полицию, кто-то жалеет, кто-то ахает. Это случилось в центре города. Пять лет назад с Инсинье часы сняли — там ни у кого иммунитета нет, даже у футболистов.

— Получается, вы свое агентство открыли. С расширенным комплексом услуг.

— Что-то похожее, но современные агенты ничего не делают из того, чем занимаюсь я — они только приезжают раз в сколько-то лет, подписывают контракт, и ты его больше не видишь. Я сейчас что-то между тренером, агентом и крестным родителем. В приоритете — человеческие отношения.

Недавно созванивались с отцом парня, который дебютировал в высшей лиги Белоруссии. Плакал, и я с ним. В 15−16 лет никто в парня не верил, он немного позднее созревал. Худощавое телосложение, процент массы жира был — 6, это очень мало, скорее, марафонские показатели. Норма для футболистов 9−10. Но мы поработали с питанием, тренировками — теперь его должны вызвать в молодежную сборную.

«У нас президент футбола — генерал-майор в отставке»

— В Европу вы попали из БАТЭ. Какие тогда были условия?

— Никаких — выжженная земля. Порой на льду тренировались — на базе в Дудинке. Сейчас понимаю, что такое не все выдержат. Другие мышцы работают, травматизм выше. Но мы, дети Советского Союза, как-то выживали.

На первой тренировке работали в зале, он был размером с баскетбольную площадку. Тренажеров тогда не было. Пришел, пресс покачал, и все. Потом беговая работа по ледяному асфальту, 10 км.

Думаю, если там сейчас и есть изменения, то лишь поверхностные. Футбол в мире шагает быстрее. Да, были определенные результаты, но по тому, что вижу, белорусский футбол если и развивается, то очень медленно.

— Вы были в интернате, а потом и в первой команде БАТЭ вместе с Гончаренко. Каким он игроком запомнился?

— Цепкий опорный, больше разрушитель, хотя и с мячом неплохо работал. Бойцовские качества высокого класса. Я быстро уехал, а он потом получил серьезнейшую травму. Поиграл где-то 2−3 года, был подающим надежды футболистом. Но из-за травмы пришлось закончить. Как говорится, лучше иногда раньше закончить что-то одно, чтобы начать другое.

— В Европу лучше уезжать молодым или стоит набраться титулов и опыта дома?

— Важно иметь возможность получать информацию или поток знаний, которые сделают тебя лучше. Если дома такого нет, то надо искать что-то другое. Однозначно. Если понимаешь, что прошел сезон, а ты остался тем же футболистом, значит, надо уезжать. В Италии я открыл для себя новый мир. В плане тренировок, клубной структуры, восстановления. И поэтому был прогресс.

Если говорить о Белоруссии, то лучший футболист страны сейчас — Игорь Стасевич, ему 34 года. Как игрок в 34 может быть лучшим? Где все остальные, где молодежь? У нас самая старая команда Европы и третья по миру. Уже вылетели в квалификации, выиграв только у Эстонии. И лучший футболист у нас Стасевич!

А что этот парень делал до 34 лет? Где он был? Называю это «режим Стасевича». Для меня он сейчас однозначно лучший футболист Белоруссии, показывает великолепный футбол, тем более для его возраста. Но он должен был так играть в 21−23 года. А получается, что он находился в этой системе, каждый день медленно, но верно шел к лучшей форме, чтобы через год-два закончить.

Поэтому я и взялся за свой проект, чтобы молодые прогрессировали быстрее. Хотел его осуществить в Белоруссии, выдвигал свою кандидатуру на пост президента федерации футбола. К сожалению, не получилось.

— Не поддержали?

— Ну там возникли определенные моменты. По закону кандидата должен выдвинуть один из клубов высшей или первой лиги. Так как все клубы являются заложниками государственного финансирования, никто на себя такую ответственность не взял, хотя со многими руководителями клубов мы в хороших взаимоотношениях. Но должность президента федерации футбола имеет определённые рычаги управления.

Виталий Кутузов и Карлос Тевес | Источник: РИА "Новости"

— Давно президент федерации в Белоруссии не менялся?

— Они меняются. До этого, например, главой был начальник службы безопасности президента страны, потом — глава Национального банка Белоруссии, а сейчас пришел генерал-майор в отставке, бывший афганец.

— Не сильно все они связаны с футболом.

— Вот мы и имеем, к сожалению, самую старую сборную Европы и лучшего футболиста страны, которому 34. Мне очень жаль наших детей. Что бы ни происходило, я люблю свою страну, даже чемпионат — есть в нем какая-то самобытность. И в стране есть люди, которые действительно любят игру, но все это лежит в каком-то подвальчике. Самое важное, чтобы эти люди, которые сейчас у руководства, поняли, что мы теряем поколения наших детей, потом внуков, правнуков. Это наше богатство. В стране 10 млн человек, а дети испаряются как воздух.

Клубная карьера Виталия Кутузова Клуб Сезоны Матчи (голы) БАТЭ 1998–2001 72 (41) «Милан» 2001–2004 4 (0) «Спортинг» 2002–2003 (аренда) 29 (7) «Авеллино» 2003–2004 (аренда) 43 (15) «Сампдория» 2004–2006 75 (10) «Парма» 2006–2009 31 (0) «Пиза» 2007–2008 (аренда) 39 (11) «Бари» 2009–2012 54 (7)

«В “Милане” вырвали четыре зуба мудрости — после этого мог по три тренировки в день проводить»

— В «Милане» у вас был обряд посвящения?



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— Нет, ко мне капитан (Мальдини) подошел, сказал: «Если что, обращайся». Несколько раз воспользовался. До сих пор помню, как он помог мне с интернетом на компьютере разобраться. Это сборы были, но он часа два-три провозился. Это ответы на все вопросы. Понял, какая большая душа у человека. Его сейчас многие критикуют за работу в «Милане» (Паоло вернулся в «Милан» в качестве менеджера в 2018-м, а с лета 2019-го — технический директор клуба. — «Матч ТВ»). Но структура клуба — не один Мальдини. Последние годы были негативные процессы в плане финансов. Трудно выстроить что-то большое, но, уверен, у него получится.

— Кто в плане футбола больше всех впечатлял в том «Милане»?

— Опять же — Мальдини. Часто так получалось, что на тренировках или в товарищеских матчах играл против него. И когда был Мальдини, три остальных защитника тоже становились непроходимыми. Не знаю, как это получалось. Вспомнить, например, Мартина Лаурсена (82 матча за «Милан». — «Матч ТВ»), он потом в «Астон Вилле» играл. Не скажу, что гениальный центральный защитник, но в связке с Мальдини это было что-то феноменальное. А как только Мальдини нет, то и Лаурсен становился другим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZq5v3HAFgp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZq5v3HAFgp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZq5v3HAFgp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-30T15:33:49+00:00">30 Сен 2017 в 8:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть такие игроки — фундаментальные. Мальдини таким был. На поле, в раздевалке, везде — все, что происходило, было с одобрения Паоло. Помню, как-то подошел ко мне на базе «Милана»: «Виталь, можно тебя на секундочку». У меня тогда были модные в то время джинсы — с аккуратными прорезями. Он отвел в сторонку: «Здесь всегда много журналистов, а ты — часть клуба. Наверное, это не совсем тот вид для футболиста «Милана». — «Понял, капитан». На следующий день стал тщательнее выбирать одежду.

— Что еще удивляло?

— Уровень профессионализма и работа всех структур. В клубе тогда была уже суперсовременная лаборатория (MilanLab). Простой пример: перед подписанием контракта тебя всего проверяют, и последнюю подпись ставит врач клуба — Жан-Пьер Меерсман. Подхожу к нему, он осмотрел меня и сказал: «Все нормально, но сходи к зубному — вырвать все четыре зуба мудрости». На следующий день после операции мог тренироваться по три раза в день. Даже не понимал, что происходит. До удаления зубов было сложно физически, уставал быстро. А через день — совсем другое состояние.

Потом был случай в «Сампдории» — болела спина. Чувствую, не могу работать в полную. Попросил, чтобы отпустили к Меерсману. Приезжаю, он меня всего перелопатил, а потом говорит: «Принесите две бутылки воды». Выпил, сразу тонус мышечный появился, а вскоре прошла спина. Обезвоживание было элементарное. То ли мало выпил, то ли не вовремя — и организм перешел в режим самосохранения.

— За счет чего Анчелотти так успешен во всех командах?

— Во-первых, он сам играл, футбольный человек. В последнее время таких стало меньше. Это опыт, который он переносит на свои команды. Но при этом не сказал бы, что он предлагал какие-то сверхъестественные вещи. Были тренеры, которые гораздо больше давали в плане тактики и подготовки. Но он здорово ладил с игроками, помогал молодым, раскрепощал их. Будто бы говорил: «Я с вами, вы — со мной. Пойдем, сделаем что-нибудь хорошее». Понятно, что у него сильный штаб, он сам итальянец — для них важно это очень.

Но надо понимать, какие команды он тренировал — лучшие в мире. А что получится у него в условном «Лечче»? Вопрос. Конечно, он большой тренер, но при всем уважении у меня другая философия. Для меня большой тренер тот, кто сделал из добротного футболиста звезду, нашел ключи, раскрыл его. Например, Вентура, которого теперь считают чуть ли не предателем нации за невыход на ЧМ-2018 с Италией.

Но при Вентуре Бонуччи и Раноккья стали звездами Серии А. До этого Бонуччи три раза вылетал со своей командой — дважды из Серии B, один раз из Серии А. Три раза подряд! А после Вентуры он идет в «Ювентус» и становится лучшим защитником Италии. Вентура очень многое из них вытащил. Они ему при жизни памятник должны поставить.

— Почему у Вентуры не получилось в сборной?

— Много из-за чего. В его карьере так: если футболисты верили ему, он делал феноменальные вещи. Но с созданием крепкого коллектива возникали проблемы. В какие-то моменты он начинал распыляться, дергал не за те ниточки, доверял не тем людям. Такое случилось в «Бари».

Мы проводили отличный сезон, шли в зоне еврокубков, я даже в декабре поехал на операцию, потому что вылететь уже не могли. Но потом что-то вдруг сломалось, сезон доиграли ни шатко, ни валко. А на следующий год все вообще пошло наперекосяк — вылетели. То же самое было в «Пизе» — просто в какой-то момент стал доверять не тем людям. Мое мнение: ему не хватало сильного второго тренера, помощника. В командах, где у него получалось, обычно были сильные спортивные директора. В «Пизе» — Джанлуки Петраки, он сейчас в «Роме». В «Бари» был Джорджо Перинетти, сейчас спортивный директор в Генуе.

— А что происходит сейчас с «Миланом»?

— Денег просто нет тех, что были раньше. Была смена руководства, новая власть, другие инвесторы. А в большом футболе глобальные потоки быстро идут. Они прозевали момент немного. Сейчас «Милан» отстал не только от «Ювентуса», но и от «Интера», который в прошлом году увеличил стоимость клуба на 41 процент. У «Милана» — минус 26 процентов.

«Ювентус», например, открыл огромный центр в Китае для своих поклонников. В форме появился красный цвет. Они завоевывают мир, болельщика, механизм начинает работать. Даже создали филиал академии в Москве, «Интер», кстати, тоже, но в Минске. А у «Милана» — все пока сложнее. Теперь за этот [маркетинговый] разрыв они платят на футбольном поле. Они бы, может, и хотели взять топового игрока, чтобы повысить интерес публики. Как это сделал «Ювентус» с Роналду — просто гениальный ход. Но у «Милана» теперь даже ресурса нет сделать такой шаг. А это мог быть толчок к заполняемости стадиона, стоимости телеправ, продажам футболок.

Им нужен качественно новый виток — никто просто так деньги из своего кармана не достанет, если будет знать, что они не вернутся. Думаю, проблемой «Милана» было то, что у руля не было таких людей, как Мальдини, которые находились у истоков создания величия клуба.

Если мы вернемся назад, то «Милан» не был уж таким большим до Паоло. Тот же «Дженоа» чаще брала скудетто, «Ювентус». Это потом «Милан» стал номером один в мире — именно в эпоху Мальдини. Как этот человек ушел из клуба на 5−6 лет, начались катаклизмы.

— Берлускони и Галлиани, побыв какое-то время без «Милана», начали новый проект — «Монцу». Что говорят об этом в Италии?

— Обычно куда приходят они — это всегда серьезно. Единственное — хватит ли у них энергетического ресурса. Все-таки обоим не 40−50 лет, время ограничено. Хотя Берлускони сейчас более-менее здоров. Его как раз Роберто Морози привел в норму после установки искусственного клапана в сердце. Сильвио первое время же вообще не ходил, а Морози проводил реабилитацию, поставил его на ноги. Думаю, новый клуб для Берлускони как динамо-машина. Двигает его вперед.

«Фанаты сказали, что нужно проиграть. Ослушаться было просто невозможно»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2UsrPxI1X6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2UsrPxI1X6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2UsrPxI1X6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-12T19:46:43+00:00">12 Сен 2019 в 12:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В «Спортинге» вы пересекались с молодым Роналду. Он уже тогда был таким фанатиком тренировок?

— В плане условий Лиссабон был посередине между БАТЭ и «Миланом». Но Роналду нравилось работать, узнавать новое. Думаю, ему показали, куда надо двигаться, уже в Манчестере. Сейчас он тратит на свое тело, навскидку, 10 млн евро в год, очень большие деньги, но это приносит ему доход. Ему нужно быть в идеальном состоянии.

— О чем вы говорили?

— Он много расспрашивал про «Милан», понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: «А это что такое?», «А это для чего?». В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел что-то, но ему это неинтересно, у него своя жизнь. А Роналду всегда был в поиске, спрашивал, по игре советовался (мы примерно на одной позиции играли, но на разных флангах), впитывал информацию.

— Тяга к стилю уже была?

— Тоже причёсывался часто. Думаю, какой-то комплекс у него был в плане внешнего несовершенства. Хотя, если по мне, то мужчина должен быть чуть лучше обезьяны. Но для него это была важная тема. Вот и пошел в поиск себя совершенного: и как атлета, и как молодого мужчины.

— Это самый талантливый игрок, с которым вы играли вместе?

— Сложно сказать. Ведь если не работаешь, то талант нивелируется. Были ребята и сильнее, как казалось. Роналду вместе с Куарежмой начинал, тот был такой атлет, сформированный уже. Плюс технический арсенал сумасшедший, его называли будущей звездой. И где Куарежма, а где Роналду? Небо и земля. Тот был просто с ленцой. Сделать что-то лишнее, загнать себя — не для него. Потренировался, сыграл — и забыл. Как страшный сон. Хотя пресса считала его лучше, чем Роналду тогда. Его трансфер в «Барсу» даже затмил уход Криштиану в «МЮ».

— Главный тренер в вашей карьере?

— Каждый понемногу. В 21 столкнулся с Земаном, гигантские нагрузки. С этим человеком научился преодолевать себя. Не будь его, не было бы в моей жизни Серии А. И 60 матчей за «Сампдорию», в которой поначалу мне не находилось места.

Раньери мог так сказать, что любой бы заплакал. Был такой у нас Доменико Морфео, пришел из «Интера» за большую сумму, но особо не тренировался и не играл. Интересовался футболом, только когда выдавали зарплату. Но даже он заплакал на одной из установок. «Парма» тогда спаслась от вылета.

А Вентура нашел во мне нового футболиста в 27 лет. Я стал по-другому ко многому относиться. Например, перестал читать газеты о себе. Тренер говорил: «Что вы там увидите? Сыграл хорошо — браво, ragazzo. Плохо — testa di cavolo. Одно и то же пишут все время. Но ты остаешься таким же, каким и был».

В «Бари» был Конте, который много взял у Вентуры. Даже отправлял брата смотреть за тренировками. У Вентуры, кстати, учился и Спаллетти.

— В России удивляются, почему помощник Конте в «Ювентусе» Массимо Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?

— Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них — что-то из ряда вон. Ну скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей. Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а ее пока получить не могут, поэтому возникают проблемы.

Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом — это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRIDunJDYTL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRIDunJDYTL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRIDunJDYTL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-02T06:36:27+00:00">1 Мар 2017 в 10:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В 2012 году вас дисквалифицировали на три года за участие в договорном матче «Салернитана» — «Бари» (это были дружественные команды, «Бари» обеспечил уже на тот момент выход в Серию А, а «Салернитана» боролась за выживание и в итоге победила 3:2). Пришлось завершить карьеру, а через четыре года вы были официально оправданы. Был возмещен ущерб?

— Если начать дорогостоящий процесс, может, это приведет к каким-то результатам, но напротив будет бюрократическая машина. Конте получил минимальное наказание, однако за ним был «Ювентус». А у меня за спиной никого не было.

Считал на тот момент, что мне нечего рассказать. Ехал на допрос с открытой душой. Сейчас думаю, там целая кампания была запущена против Антонио, он был тогда очень успешен в «Ювентусе», и нужно было что-то делать. Так в мясорубку попал весь коллектив.

На самом деле, там была ситуация, которая иначе не могла сложиться. Других вариантов просто не было. Мы же говорим про юг, где есть мафия, определённые процессы. К вам приходят ультрас, связанные с разными структурами, и говорят поступить именно так. Что ты сделаешь?

Перед игрой фанаты с обеих трибун спустились на поле, обнимались, ходили с флагами. Прямо во время разминки — 4−5 тысяч человек. Потом они ушли на трибуны, и что, мы теперь им три должны были забить и уничтожить? Это невозможно. Тогда бы мы просто оттуда не уехали. Это было бы опасно даже с точки зрения гражданского пребывания в этих городах.

— Расследование началось из-за 3−4 игроков, которые пошли в букмекерскую контору зачем-то?

— Там сложная кухня была. Игроки были только наконечниками, я это потом уже узнал — из допроса. Люди из клуба были завязаны, ультрас, мафиозные структуры.

— О чем-то жалеете по жизни?