«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Большое интервью на «Матч ТВ». Артем Терентьев встретился с Виталием Кутузовым в Италии.
Большое интервью на «Матч ТВ». Артем Терентьев встретился с Виталием Кутузовым в Италии.
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Запустил свой проект VK1 Global Sports Investment — индивидуально развиваю игроков по всем направлениям: правильный сон, методики, прием пищи, силовые тренировки, качественный отдых. Даже в Италии эта ниша, по сути, пуста. Кроме 4−5 лучших клубов этим мало кто занимается.
Мне помогает главный физиотерапевт «Милана» Роберто Морози, он составляет индивидуальные программы для атлетов. С вратарями работает Джиджи Романо — он был одним из тренеров вратарей в «Милане» на протяжении 23 лет, сейчас работает в «Лугано». Росси, Абьятти, Антониоли прошли его школу.
И это он, кстати, нашел и убедил руководство «Милана» подписать Доннарумму. За ним была охота на протяжении нескольких лет. Три раза в неделю до 16 он прилетал в Милан и тренировался с Джиджи. Когда наступил час икс, Доннарумма с утра сфотографировался с руководством «Интера», а вечером подписал контракт с «Миланом». Галлиани сомневался, а Джиджи убедил: «Если не возьмем его, могу здесь больше не работать». В итоге взяли, хотя сделка сложная была — пришлось заплатить неаполитанской мафии 200 тысяч.
— Зачем?
— Там до сих пор по старым законам живут. Друг недавно звонил — украли часы и кошелек. Причем все сделали организованно. Видят, что мужчина крупный, и, чтобы не было проблем, — разыграли представление. Он вышел из гостиницы, тут к нему бабушка подходит, говорит: «Здесь не нужно часы носить. Лучше в сумку убери». Через пару минут подходят двое, пистолет в ноги и забирают сумку, далее появляются сочувствующие:
— Получается, вы свое агентство открыли. С расширенным комплексом услуг.
—
Недавно созванивались с отцом парня, который дебютировал в высшей лиги Белоруссии. Плакал, и я с ним. В 15−16 лет никто в парня не верил, он немного позднее созревал. Худощавое телосложение, процент массы жира был — 6, это очень мало, скорее, марафонские показатели. Норма для футболистов 9−10. Но мы поработали с питанием, тренировками — теперь его должны вызвать в молодежную сборную.
— В Европу вы попали из БАТЭ. Какие тогда были условия?
— Никаких — выжженная земля. Порой на льду тренировались — на базе в Дудинке. Сейчас понимаю, что такое не все выдержат. Другие мышцы работают, травматизм выше. Но мы, дети Советского Союза,
На первой тренировке работали в зале, он был размером с баскетбольную площадку. Тренажеров тогда не было. Пришел, пресс покачал, и все. Потом беговая работа по ледяному асфальту, 10 км.
Думаю, если там сейчас и есть изменения, то лишь поверхностные. Футбол в мире шагает быстрее. Да, были определенные результаты, но по тому, что вижу, белорусский футбол если и развивается, то очень медленно.
— Вы были в интернате, а потом и в первой команде БАТЭ вместе с Гончаренко. Каким он игроком запомнился?
— Цепкий опорный, больше разрушитель, хотя и с мячом неплохо работал. Бойцовские качества высокого класса. Я быстро уехал, а он потом получил серьезнейшую травму. Поиграл
— В Европу лучше уезжать молодым или стоит набраться титулов и опыта дома?
— Важно иметь возможность получать информацию или поток знаний, которые сделают тебя лучше. Если дома такого нет, то надо искать
Если говорить о Белоруссии, то лучший футболист страны сейчас — Игорь Стасевич, ему 34 года. Как игрок в 34 может быть лучшим? Где все остальные, где молодежь? У нас самая старая команда Европы и третья по миру. Уже вылетели в квалификации, выиграв только у Эстонии. И лучший футболист у нас Стасевич!
А что этот парень делал до 34 лет? Где он был? Называю это «режим Стасевича». Для меня он сейчас однозначно лучший футболист Белоруссии, показывает великолепный футбол, тем более для его возраста. Но он должен был так играть в 21−23 года. А получается, что он находился в этой системе, каждый день медленно, но верно шел к лучшей форме, чтобы через
Поэтому я и взялся за свой проект, чтобы молодые прогрессировали быстрее. Хотел его осуществить в Белоруссии, выдвигал свою кандидатуру на пост президента федерации футбола. К сожалению, не получилось.
— Не поддержали?
— Ну там возникли определенные моменты. По закону кандидата должен выдвинуть один из клубов высшей или первой лиги. Так как все клубы являются заложниками государственного финансирования, никто на себя такую ответственность не взял, хотя со многими руководителями клубов мы в хороших взаимоотношениях. Но должность президента федерации футбола имеет определённые рычаги управления.
— Давно президент федерации в Белоруссии не менялся?
— Они меняются. До этого, например, главой был начальник службы безопасности президента страны, потом — глава Национального банка Белоруссии, а сейчас пришел
— Не сильно все они связаны с футболом.
— Вот мы и имеем, к сожалению, самую старую сборную Европы и лучшего футболиста страны, которому 34. Мне очень жаль наших детей. Что бы ни происходило, я люблю свою страну, даже чемпионат — есть в нем
|Клуб
|Сезоны
|Матчи (голы)
|БАТЭ
|1998–2001
|72 (41)
|«Милан»
|2001–2004
|4 (0)
|«Спортинг»
|2002–2003 (аренда)
|29 (7)
|«Авеллино»
|2003–2004 (аренда)
|43 (15)
|«Сампдория»
|2004–2006
|75 (10)
|«Парма»
|2006–2009
|31 (0)
|«Пиза»
|2007–2008 (аренда)
|39 (11)
|«Бари»
|2009–2012
|54 (7)
— В «Милане» у вас был обряд посвящения?
— Нет, ко мне капитан (Мальдини) подошел, сказал: «Если что, обращайся». Несколько раз воспользовался. До сих пор помню, как он помог мне с интернетом на компьютере разобраться. Это сборы были, но он часа
— Кто в плане футбола больше всех впечатлял в том «Милане»?
— Опять же — Мальдини. Часто так получалось, что на тренировках или в товарищеских матчах играл против него. И когда был Мальдини, три остальных защитника тоже становились непроходимыми. Не знаю, как это получалось. Вспомнить, например, Мартина Лаурсена (82 матча за «Милан». — «Матч ТВ»), он потом в «Астон Вилле» играл. Не скажу, что гениальный центральный защитник, но в связке с Мальдини это было
Есть такие игроки — фундаментальные. Мальдини таким был. На поле, в раздевалке, везде — все, что происходило, было с одобрения Паоло. Помню,
— Что еще удивляло?
— Уровень профессионализма и работа всех структур. В клубе тогда была уже суперсовременная лаборатория (MilanLab). Простой пример: перед подписанием контракта тебя всего проверяют, и последнюю подпись ставит врач клуба —
Потом был случай в «Сампдории» — болела спина. Чувствую, не могу работать в полную. Попросил, чтобы отпустили к Меерсману. Приезжаю, он меня всего перелопатил, а потом говорит: «Принесите две бутылки воды». Выпил, сразу тонус мышечный появился, а вскоре прошла спина. Обезвоживание было элементарное. То ли мало выпил, то ли не вовремя — и организм перешел в режим самосохранения.
— За счет чего Анчелотти так успешен во всех командах?
—
Но надо понимать, какие команды он тренировал — лучшие в мире. А что получится у него в условном «Лечче»? Вопрос. Конечно, он большой тренер, но при всем уважении у меня другая философия. Для меня большой тренер тот, кто сделал из добротного футболиста звезду, нашел ключи, раскрыл его. Например, Вентура, которого теперь считают чуть ли не предателем нации за невыход на ЧМ-2018 с Италией.
Но при Вентуре Бонуччи и Раноккья стали звездами Серии А. До этого Бонуччи три раза вылетал со своей командой — дважды из Серии B, один раз из Серии А. Три раза подряд! А после Вентуры он идет в «Ювентус» и становится лучшим защитником Италии. Вентура очень многое из них вытащил. Они ему при жизни памятник должны поставить.
— Почему у Вентуры не получилось в сборной?
— Много
Мы проводили отличный сезон, шли в зоне еврокубков, я даже в декабре поехал на операцию, потому что вылететь уже не могли. Но потом
— А что происходит сейчас с «Миланом»?
— Денег просто нет тех, что были раньше. Была смена руководства, новая власть, другие инвесторы. А в большом футболе глобальные потоки быстро идут. Они прозевали момент немного. Сейчас «Милан» отстал не только от «Ювентуса», но и от «Интера», который в прошлом году увеличил стоимость клуба на 41 процент. У «Милана» — минус 26 процентов.
«Ювентус», например, открыл огромный центр в Китае для своих поклонников. В форме появился красный цвет. Они завоевывают мир, болельщика, механизм начинает работать. Даже создали филиал академии в Москве, «Интер», кстати, тоже, но в Минске. А у «Милана» — все пока сложнее. Теперь за этот [маркетинговый] разрыв они платят на футбольном поле. Они бы, может, и хотели взять топового игрока, чтобы повысить интерес публики. Как это сделал «Ювентус» с Роналду — просто гениальный ход. Но у «Милана» теперь даже ресурса нет сделать такой шаг. А это мог быть толчок к заполняемости стадиона, стоимости телеправ, продажам футболок.
Им нужен качественно новый виток — никто просто так деньги из своего кармана не достанет, если будет знать, что они не вернутся. Думаю, проблемой «Милана» было то, что у руля не было таких людей, как Мальдини, которые находились у истоков создания величия клуба.
Если мы вернемся назад, то «Милан» не был уж таким большим до Паоло. Тот же «Дженоа» чаще брала скудетто, «Ювентус». Это потом «Милан» стал номером один в мире — именно в эпоху Мальдини. Как этот человек ушел из клуба на 5−6 лет, начались катаклизмы.
— Берлускони и Галлиани, побыв
— Обычно куда приходят они — это всегда серьезно. Единственное — хватит ли у них энергетического ресурса.
— В «Спортинге» вы пересекались с молодым Роналду. Он уже тогда был таким фанатиком тренировок?
— В плане условий Лиссабон был посередине между БАТЭ и «Миланом». Но Роналду нравилось работать, узнавать новое. Думаю, ему показали, куда надо двигаться, уже в Манчестере. Сейчас он тратит на свое тело, навскидку, 10 млн евро в год, очень большие деньги, но это приносит ему доход. Ему нужно быть в идеальном состоянии.
— О чем вы говорили?
— Он много расспрашивал про «Милан», понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: «А это что такое?», «А это для чего?». В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел
— Тяга к стилю уже была?
— Тоже причёсывался часто. Думаю,
— Это самый талантливый игрок, с которым вы играли вместе?
— Сложно сказать. Ведь если не работаешь, то талант нивелируется. Были ребята и сильнее, как казалось. Роналду вместе с Куарежмой начинал, тот был такой атлет, сформированный уже. Плюс технический арсенал сумасшедший, его называли будущей звездой. И где Куарежма, а где Роналду? Небо и земля. Тот был просто с ленцой. Сделать
— Главный тренер в вашей карьере?
— Каждый понемногу. В 21 столкнулся с Земаном, гигантские нагрузки. С этим человеком научился преодолевать себя. Не будь его, не было бы в моей жизни Серии А. И 60 матчей за «Сампдорию», в которой поначалу мне не находилось места.
Раньери мог так сказать, что любой бы заплакал. Был такой у нас Доменико Морфео, пришел из «Интера» за большую сумму, но особо не тренировался и не играл. Интересовался футболом, только когда выдавали зарплату. Но даже он заплакал на одной из установок. «Парма» тогда спаслась от вылета.
А Вентура нашел во мне нового футболиста в 27 лет. Я стал
В «Бари» был Конте, который много взял у Вентуры. Даже отправлял брата смотреть за тренировками. У Вентуры, кстати, учился и Спаллетти.
— В России удивляются, почему помощник Конте в «Ювентусе» Массимо Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?
— Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них —
Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом — это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было.
— В 2012 году вас дисквалифицировали на три года за участие в договорном матче «Салернитана» — «Бари» (это были дружественные команды, «Бари» обеспечил уже на тот момент выход в Серию А, а «Салернитана» боролась за выживание и в итоге победила 3:2). Пришлось завершить карьеру, а через четыре года вы были официально оправданы. Был возмещен ущерб?
— Если начать дорогостоящий процесс, может, это приведет к
Считал на тот момент, что мне нечего рассказать. Ехал на допрос с открытой душой. Сейчас думаю, там целая кампания была запущена против Антонио, он был тогда очень успешен в «Ювентусе», и нужно было
На самом деле, там была ситуация, которая иначе не могла сложиться. Других вариантов просто не было. Мы же говорим про юг, где есть мафия, определённые процессы. К вам приходят ультрас, связанные с разными структурами, и говорят поступить именно так. Что ты сделаешь?
Перед игрой фанаты с обеих трибун спустились на поле, обнимались, ходили с флагами. Прямо во время разминки — 4−5 тысяч человек. Потом они ушли на трибуны, и что, мы теперь им три должны были забить и уничтожить? Это невозможно. Тогда бы мы просто оттуда не уехали. Это было бы опасно даже с точки зрения гражданского пребывания в этих городах.
— Расследование началось
— Там сложная кухня была. Игроки были только наконечниками, я это потом уже узнал — из допроса. Люди из клуба были завязаны, ультрас, мафиозные структуры.
— О
— Нет. Единственное — было два сложных развода, которые наложили определенный отпечаток на работу. Но это часть жизни, от этого никуда не денешься. Общаюсь ли с детьми? Мы живем в разных странах, поэтому это нелегко. У каждого свое виденье воспитания ребенка, каждый свои рычаги давления использует. Все как у всех людей, которые развелись. Но я всегда на позитиве. Сейчас у меня русская жена, ребенок. Все хорошо.