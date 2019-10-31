Новые требования, или почему Исламхана часто меняют в этом сезоне

После прихода Алексея Шпилевского стиль игры алматинской команды существенно изменился в пользу вертикального футбола, где большое влияние заложено на интенсивный прессинг. Возможно, частые замены Исламхана продиктованы тем, что он не всегда может дать требуемый объем работы на всю игру, учитывая, что Бауыржан никогда не был сверхвыносливым игроком. Кроме того, в сложных матчах Исламхан всегда вовлечен в игру больше остальных футболистов «Кайрата», он низко опускается за мячом, разгоняет атаки, действует по всему фронту, это довольно энергозатратный стиль игры.

Показательна статистика — в последних десяти матчах КПЛ он отыграл все 90 минут лишь в трех случаях. Да, были игры, где Шпилевский мог спокойно заменить капитана, потому что счет позволял пойти на такой шаг, но также были случаи, когда Бауыржана меняли в потенциально опасный момент, например — недавняя игра с «Тоболом». В целом, не часто в любых командах меняют капитана с такой периодичностью, это нетипичная ситуация, лидеры порой резко реагируют на подобные шаги тренера, однако Исламхан пока принимает это очень спокойно и рассудительно.



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Что-то похожее происходит и в сборной Казахстана. Из шести игр отбора ЧЕ-2020 в которых принял участие Исламхан, он отыграл полностью лишь в трех. Интересно, что в сверхважных играх с Бельгией и Россией на выезде Билек выпускал Исламхана лишь на замену.

Бауыржан — игрок уникальных качеств для Казахстана, но «Кайрат» с приходом Шпилевского и сборная Казахстана (на протяжении всей своей истории) являются в хорошем смысле рабочими командами, где многое зависит от того, как ты играешь без мяча.