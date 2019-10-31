«Маленький и застенчивый»: Гвардиола рассказал о первой встрече с Месси
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей первой встрече с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей первой встрече с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
Испанский специалист тренировал Месси во время работы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
«Мне говорили, что у нас есть очень хороший игрок в молодежной команде, который уже забил много голов. Впервые я его увидел в магазине и удивился, неужели этот застенчивый и маленький парень так хорош, как о нем рассказывают? До этого мы не пересекались», — рассказал Гвардиола в интервью The Sun.
«Вскоре мы начали предсезонную подготовку в Шотландии, и Лео сразу же сделал
Под руководством Гвардиолы Месси выиграл три чемпионата Испании, два кубка страны и дважды становился победителем Лиги чемпионов.