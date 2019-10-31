«Маленький и застенчивый»: Гвардиола рассказал о первой встрече с Месси

«Мне говорили, что у нас есть очень хороший игрок в молодежной команде, который уже забил много голов. Впервые я его увидел в магазине и удивился, неужели этот застенчивый и маленький парень так хорош, как о нем рассказывают? До этого мы не пересекались», — рассказал Гвардиола в интервью The Sun.