Минское «Динамо» и «Славия» сыграли вничью в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят перенесенные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят перенесенные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них мозырская «Славия» принимала на своем поле минское «Динамо», встреча завершилась вничью — 1:1.
Позже, в 19.30, в Могилеве местный клуб «Дняпро» начнет встречу с гостями из борисовского БАТЭ.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 67 очков (26 матчей), БАТЭ — 58 (25), «Шахтер» — 58 (26), «Динамо» (Минск) — 47 (26), «Ислочь» — 42 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 42 (26). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского «Торпедо», «Гомель» — 20 очков (26), «Энергетик-БГУ» — 23 (26) и «Дняпро» — 24 (25).