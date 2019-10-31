Минское «Динамо» и «Славия» сыграли вничью в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу

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В первом из них мозырская «Славия» принимала на своем поле минское «Динамо», встреча завершилась вничью — 1:1.

Позже, в 19.30, в Могилеве местный клуб «Дняпро» начнет встречу с гостями из борисовского БАТЭ.