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15:55 (мск), источник: Prosports.kz

В Нур-Султане наградят лучших футболистов КПЛ 2019

Казахстанская Федерация футбола проведет торжественную церемонию награждения лучших футболистов, тренеров и менеджеров по итогам сезона-2019, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.

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11 ноября в 18:00 в столице Казахстана во Дворце Мира и Согласия начнется данное мероприятие. На торжестве будут названы и награждены лучшие исполнители в мужском, женском, пляжном футболе и футзале.

На церемонию также приглашены ветераны, звезды футбола, СМИ, звезды шоу-бизнеса, телевидения, кино и эстрады.

Прямая трансляция мероприятия будет показана на телеканале «Хабар».

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