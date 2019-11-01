В Нур-Султане наградят лучших футболистов КПЛ 2019
Казахстанская Федерация футбола проведет торжественную церемонию награждения лучших футболистов, тренеров и менеджеров по итогам сезона-2019, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.
Казахстанская Федерация футбола проведет торжественную церемонию награждения лучших футболистов, тренеров и менеджеров по итогам сезона-2019, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.
11 ноября в 18:00 в столице Казахстана во Дворце Мира и Согласия начнется данное мероприятие. На торжестве будут названы и награждены лучшие исполнители в мужском, женском, пляжном футболе и футзале.
На церемонию также приглашены ветераны, звезды футбола, СМИ, звезды
Прямая трансляция мероприятия будет показана на телеканале «Хабар».