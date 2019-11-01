СМИ: Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, «Удинезе» в ближайшее время может уволить с поста главного тренера Игора Тудора. В качестве замены ему рассматриваются Каррера, Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, Паскуале Марино и Стефано Колантуоно.

Каррера работал в «Спартаке» в 2016—2018 годах. Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.