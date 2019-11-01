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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянский футбольный клуб «Удинезе», сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, «Удинезе» в ближайшее время может уволить с поста главного тренера Игора Тудора. В качестве замены ему рассматриваются Каррера, Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, Паскуале Марино и Стефано Колантуоно.

Каррера работал в «Спартаке» в 2016—2018 годах. Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Удинезе» после 10 матчей набрал 10 очков и занимает 14-е место в серии А.

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