СМИ: Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянский футбольный клуб «Удинезе», сообщает Sky Sport Italia.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянский футбольный клуб «Удинезе», сообщает Sky Sport Italia.
По данным телеканала, «Удинезе» в ближайшее время может уволить с поста главного тренера Игора Тудора. В качестве замены ему рассматриваются Каррера, Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, Паскуале Марино и Стефано Колантуоно.
Каррера работал в «Спартаке» в 2016—2018 годах. Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.
В текущем сезоне «Удинезе» после 10 матчей набрал 10 очков и занимает 14-е место в серии А.