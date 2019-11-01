«Ливерпуль» может провести два матча в один день. Все из-за чудовищного графика

Источник: Reuters

Перегруженное расписание

В среду «Ливерпуль» в гиперзрелищном матче выбил «Арсенал» из Кубка лиги и вышел в четвертьфинал. В основное время команды забили по пять мячей, а в серии пенальти повезло действующим победителям Лиги чемпионов. Но на пресс-конференции Юрген Клопп выглядел не счастливым, а озадаченным. Все из-за нечеловечески плотного декабрьского календаря, о котором спросили тренера.

«Меня это не беспокоит, это должно беспокоить других, ведь не мы составляли расписание, — начал Клопп. — ФИФА сообщила нам, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам необходимо там быть, что мы и сделаем. Премьер-лига указывает нам, что мы должны играть в чемпионате, что мы и делаем. И есть Кубок лиги. Если нам не найдут подходящее время и место, — а я не имею в виду 3 часа ночи в Рождество, — тогда мы не будем играть в Кубке лиги. Не найдут — тогда мы не сможем сыграть в следующем раунде, и наш соперник просто пройдет дальше».

Наслаивание дат

О чем речь? «Ливерпуль», как победитель Лиги чемпионов, в конце года сыграет на клубном чемпионате мира — это не выставочный турнир, а официальный, отказаться от него нельзя, да никто и не собирался. В 2019 году местом проведения чемпионата выбрали Катар. «Ливерпуль» начнет турнир с полуфинала, который состоится 18 декабря. Финал — 21 декабря, но в данном случае это не важно. В этот же день должен был состояться матч чемпионата между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», но его еще в сентябре отложили на более поздний срок. Это обычная ситуация — каждый год матч команды-участницы клубного чемпионата мира переносят на резервную дату.



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А необычную ситуацию мы наблюдаем сейчас. Четвертьфинальные игры Кубка лиги по регламенту должны пройти 17 и 18 декабря, а эти даты в графике «Ливерпуля» уже заняты. Поэтому до сих пор неясно, где пройдет кубковая встреча с «Астон Виллой».

Выход есть?

В четверг после жеребьевки обозреватель The Telegraph Крис Баском связался с руководителями Английской футбольной лиги. Ему ответили, что существует вариант, при котором «Ливерпуль» и «Астон Вилла» сыграют друг с другом в январе — в те даты, на которые назначены первые полуфинальные матчи Кубка лиги.

Больше альтернативных дат нет. Но есть другой вариант, беспрецедентный. Представители «Ливерпуля» думают о том, чтобы не менять время кубкового матча, а просто выставить на него резерв. В матче с «Арсеналом» Юрген Клопп сделал 11 замен в стартовом составе, если сравнить его с предыдущей игрой против «Тоттенхэма». Предполагается, что и в следующем раунде немец не будет использовать основную обойму — тем более что жребий пощадил «Ливерпуль» (могли попасться как «Манчестер Сити», так и «Манчестер Юнайтед»).

Клопп — не Фергюсон?

Глубины состава красным должно хватить, хотя основа все равно будет ослаблена — Ориги, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Брюстер и Гомез наверняка поедут в Катар, хотя все они с первых минут начали матч с «Арсеналом». И неясно, кто именно будет руководить «Ливерпулем» в Бирмингеме, если клуб все-таки решит раздвоиться. Как вариант — старший тренер молодежной команды «Ливерпуля» Нил Критчли.

В любом случае, красные могут войти в историю — два официальных матча на двух разных континентах в один день (или с разницей в 24 часа) еще никто на таком высоком уровне не проводил. Хотя «Манчестер Юнайтед» 20 лет назад попал в тот же календарный капкан. В январе 2000 года в Сан-Паулу проходил клубный чемпионат мира, на котором играл победитель Лиги чемпионов «МЮ». Той же зимой «Юнайтед» отказался от участия в Кубке Англии из-за наслаивания дат, хотя был его действующим обладателем — сэр Алекс Фергюсон опасался за команду, поэтому решился на такой шаг. Тогда «МЮ» жестко раскритиковали, ведь это старейший турнир на планете, а сам тренер через десять лет признался, что это было ошибкой.

Как поступит Клопп, если английские футбольные власти не пойдут навстречу «Ливерпулю»?