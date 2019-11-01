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15:47 (мск), источник: Прессбол

Байдачный — о минском «Динамо»: Многие уже забыли, что существует этот некогда великий клуб

Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный в интервью Сергею Азаркевичу поделился мнением о сегодняшнем состоянии минского «Динамо».

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Источник: Instagram

— Для меня печально, что минское «Динамо» не участвует в медальных разборках. Многие уже забыли, что существует этот некогда великий клуб.

— Как воспринимаете все, что происходит вокруг клуба в последний год?

— Все взаимосвязано. Когда у команды нет хозяина — а у «Динамо», как я понял, его до сих пор нет, — это влияет и на игроков, и на их отношение к делу, и на результат. Пока там не наведут порядок, будет сложно. В то же время не верю, что от передачи клуба под управление государственной организации будет толк. Я верю только в хорошего хозяина. Тогда «Динамо» сможет возродиться и снова стать лидером белорусского футбола.

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