Байдачный — о минском «Динамо»: Многие уже забыли, что существует этот некогда великий клуб

— Все взаимосвязано. Когда у команды нет хозяина — а у «Динамо», как я понял, его до сих пор нет, — это влияет и на игроков, и на их отношение к делу, и на результат. Пока там не наведут порядок, будет сложно. В то же время не верю, что от передачи клуба под управление государственной организации будет толк. Я верю только в хорошего хозяина. Тогда «Динамо» сможет возродиться и снова стать лидером белорусского футбола.