В Ла Лигу рвется «Кадис». Здесь играет экс-футболист «Спартака», а его болельщиков помнят из-за троллинга Черышева
Самая веселая команда во всей Испании.
Самая веселая команда во всей Испании.
Во втором дивизионе чемпионата Испании нарисовался однозначный лидер — «Кадис» занимает первую строчку с отрывом от второго места в 8 очков. Ни в английском чемпионшипе, ни в итальянской серии «Б», ни в немецкой второй бундеслиге — нигде нет подобного преимущества одной команды над другими.
По завершении 10 туров «Кадис» выдал лучший старт за 80 лет и ни разу не пропустил с игры — все 8 мячей в ворота команды с юга Испании были забиты со стандартных положений.
Сейчас статистику «Кадису» подпортил Роман Зозуля, выступающий за «Альбасете». В 13-м туре сегунды украинский нападающий не просто забил «Кадису» с игры, но сделал это на четвертой добавленной минуте и помог своему клубу выиграть матч.
Но заработанный отрыв позволяет андалусийцам не переживать
В высшем испанском дивизионе «Кадис» — редкий гость. За последние 26 лет команда выходила в примеру лишь раз и продержалась там ровно год, заняв предпоследнее место в сезоне-2005/06. «Рамон де Карранса» стал первым стадионом за пределами Барселоны, где трибуны устроили стоячую овацию Лионелю Месси. Правда, это скорее связано с менталитетом болельщиков «Кадиса», чем с игрой аргентинца, который тогда еще даже не стал игроком основного состава.
Золотое время для «Кадиса» — восьмидесятые и самое начало девяностых. Из 12 проведенных в примере сезонов 10 пришлись именно на этот период. Но сохранение прописки в примере всякий раз давалось скромному клубу с большим трудом. Практически каждый год «Кадис» весь сезон шел в зоне вылета, но спасался на самом финише. За это (и за цвет формы, конечно) команду прозвали «желтой субмариной». Мол, обитает
Мы больше привыкли к тому, что «желтой субмариной» называют «Вильярреал». На испанских форумах фанаты обоих клубов часто устраивают дискуссии на тему того, кто же первым адаптировал песню The Beatles под свой бренд. Если верить архивным фотографиям и свидетельствам очевидцев, «Вильярреал» действительно был первым. Просто в тех же восьмидесятых команда еще выступала в четвертом дивизионе, и об ее прозвище знали исключительно жители городка.
Две недели назад издание Marca провело среди читателей опрос, кто по их мнению достоин был бы попасть в сборную Испании из команд сегунды. «Кадис» виртуально делегировал в национальную команду пятерых футболистов, среди которых не оказалось главной звезды — Хосе Мануэля Хурадо.
Хурадо так и не довелось поиграть за взрослую сборную Испании, хотя, будучи воспитанником мадридского «Реала», он прошел через все молодежные категории сборной. Полузащитник выигрывал Лигу Европы с «Атлетико» и Кубок Германии с «Шальке», но в России его знают как игрока, проведшего три сезона в «Спартаке».
Последние два года Хурадо, казалось, доигрывал на Востоке — сначала в Саудовской Аравии, затем в Китае. Но этим летом вернулся в Испанию и подписал трехлетний контракт с «Кадисом». Дебют за клуб из сегунды пришлось отложить на пару месяцев
Местных болельщиков высочайшим уровнем техники не удивить. Кумиром «Рамон де Карранса» навсегда останется сальвадорский нападающий Хорхе Альберто Гонсалес, или просто Эль Маджико.
В начале восьмидесятых форвард предпочел подписать контракт с «Кадисом», а не с «Атлетико», и очень быстро снискал всенародную славу.
Разумеется, тренеры
Второй год подряд «Кадис» устраивает просмотр в Мумбае для студентов, желающих отправиться на футбольную стажировку в испанский клуб. Из 250 претендентов на этот раз были отобраны три игрока, которым будет оплачена дорога и проживание на юге Андалусии. Восстановившийся Хурадо — это хорошо, но с января у «Кадиса» появится секретное оружие: три индийских легионера.
У «Кадиса» самая веселая
Тот поединок известен тем, что в нем принял участие дисквалифицированный за перебор карточек Денис Черышев. Ни «Реал», ни россиянин не обратили внимания на этот момент, в результате чего клуб завершил выступление в Кубке Короля. Во время игры самая певучая трибуна болельщиков «Кадиса» комментировала все происходящее:
Когда «Реал» заменил Черышева и стало понятно, что санкций не избежать, болельщики домашней команды стали откровенно веселиться: продолжили признаваться россиянину в любви, заподозрили в одной улыбающейся фанатке на стадионе его маму (все было прилично), а также скандировали, что Бенитес должен работать с командой как можно дольше.
На «Рамон де Карранса» действуют правила тонкого и почти доброго троллинга. Здесь принято скандировать «Arbitro — guapeton» («Судья — красавчик») вместо всем известной кричалки. Когда на разных стадионах Испании Дэвида Бекхэма закидывали мусором, на юге Андалусии ему отправляли воздушные поцелуи. Тут не стесняются поддержать соперников, а по поводу результатов своей команды в ходу классический лозунг: «Алкоголь, алкоголь, алкоголь! Мы пришли сюда напиться, а на результат нам наплевать».
Если матч оказывается совсем уж тоскливым, болельщики «Кадиса» найдут как себя развлечь:
Высшему испанскому дивизиону не помешает такая команда.
Станислав Рынкевич