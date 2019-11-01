Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
31.10
Хетафе
Гранада
31
Футбол. Премьер-лига
2.11
Динамо
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
2.11
Уфа
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
47Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
15:23 (мск), источник: Матч ТВ

В Ла Лигу рвется «Кадис». Здесь играет экс-футболист «Спартака», а его болельщиков помнят из-за троллинга Черышева

Самая веселая команда во всей Испании.

Наверх
Источник: Instagram

Во втором дивизионе чемпионата Испании нарисовался однозначный лидер — «Кадис» занимает первую строчку с отрывом от второго места в 8 очков. Ни в английском чемпионшипе, ни в итальянской серии «Б», ни в немецкой второй бундеслиге — нигде нет подобного преимущества одной команды над другими.

По завершении 10 туров «Кадис» выдал лучший старт за 80 лет и ни разу не пропустил с игры — все 8 мячей в ворота команды с юга Испании были забиты со стандартных положений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас статистику «Кадису» подпортил Роман Зозуля, выступающий за «Альбасете». В 13-м туре сегунды украинский нападающий не просто забил «Кадису» с игры, но сделал это на четвертой добавленной минуте и помог своему клубу выиграть матч.

Но заработанный отрыв позволяет андалусийцам не переживать из-за второго поражения в сезоне. В примеру рвется одна из самых веселых команд в Испании.

«Кадис» — вторая «желтая субмарина» после «Вильярреала»

В высшем испанском дивизионе «Кадис» — редкий гость. За последние 26 лет команда выходила в примеру лишь раз и продержалась там ровно год, заняв предпоследнее место в сезоне-2005/06. «Рамон де Карранса» стал первым стадионом за пределами Барселоны, где трибуны устроили стоячую овацию Лионелю Месси. Правда, это скорее связано с менталитетом болельщиков «Кадиса», чем с игрой аргентинца, который тогда еще даже не стал игроком основного состава.

Во время загрузки произошла ошибка.

Золотое время для «Кадиса» — восьмидесятые и самое начало девяностых. Из 12 проведенных в примере сезонов 10 пришлись именно на этот период. Но сохранение прописки в примере всякий раз давалось скромному клубу с большим трудом. Практически каждый год «Кадис» весь сезон шел в зоне вылета, но спасался на самом финише. За это (и за цвет формы, конечно) команду прозвали «желтой субмариной». Мол, обитает где-то на глубине, но раз в год всплывает.

Мы больше привыкли к тому, что «желтой субмариной» называют «Вильярреал». На испанских форумах фанаты обоих клубов часто устраивают дискуссии на тему того, кто же первым адаптировал песню The Beatles под свой бренд. Если верить архивным фотографиям и свидетельствам очевидцев, «Вильярреал» действительно был первым. Просто в тех же восьмидесятых команда еще выступала в четвертом дивизионе, и об ее прозвище знали исключительно жители городка.

За «Кадис» играет экс-хавбек «Спартака», а вечным кумиром остается Маджико Гонсалес

Две недели назад издание Marca провело среди читателей опрос, кто по их мнению достоин был бы попасть в сборную Испании из команд сегунды. «Кадис» виртуально делегировал в национальную команду пятерых футболистов, среди которых не оказалось главной звезды — Хосе Мануэля Хурадо.


Нажмите,
чтобы включить звук

Хурадо так и не довелось поиграть за взрослую сборную Испании, хотя, будучи воспитанником мадридского «Реала», он прошел через все молодежные категории сборной. Полузащитник выигрывал Лигу Европы с «Атлетико» и Кубок Германии с «Шальке», но в России его знают как игрока, проведшего три сезона в «Спартаке».

Во время загрузки произошла ошибка.

Последние два года Хурадо, казалось, доигрывал на Востоке — сначала в Саудовской Аравии, затем в Китае. Но этим летом вернулся в Испанию и подписал трехлетний контракт с «Кадисом». Дебют за клуб из сегунды пришлось отложить на пару месяцев из-за травмы. Впервые 33-летний полузащитник вышел на поле в последней игре с «Альбасете» и за считанные минуты успел заработать на себе три фола — его техника обработки мяча бросается в глаза во втором дивизионе.

Местных болельщиков высочайшим уровнем техники не удивить. Кумиром «Рамон де Карранса» навсегда останется сальвадорский нападающий Хорхе Альберто Гонсалес, или просто Эль Маджико.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале восьмидесятых форвард предпочел подписать контракт с «Кадисом», а не с «Атлетико», и очень быстро снискал всенародную славу.

Во-первых, он обладал фантастическим дриблингом и забивал выдающиеся голы. В 1984 году его команда вместе с «Барселоной» участвовала в выставочных матчах в США. Выступавший тогда за каталонцев Диего Марадона, посмотрев на сальвадорца, сказал: «Без сомнения, это один из десяти величайших игроков, которых я видел за свою жизнь».

Во-вторых, была еще одна вещь, которую Маджико Гонсалес любил так же, как и футбол. Вечеринки. Эль Маджико регулярно посещал ночные клубы и пропускал тренировки, а потом выходил на поле и побеждал. Болельщики любят пересказывать легенду о том, как однажды Гонсалес с похмелья проспал весь первый тайм домашнего матча, вышел на поле после перерыва и оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разумеется, тренеры по-разному относились к недисциплинированному футболисту. Одни отстраняли его от матчей, другие пытались найти подход. Факт в том, что нигде кроме «Кадиса» Эль Маджико не заиграл — его выгнали из «Вальядолида» и американской «Атланты». Забив 58 мячей за 194 матча в желтой футболке, Гонсалес в 33 года уехал доигрывать на родину в Сальвадор.

В январе команду усилят три студента из Индии

Второй год подряд «Кадис» устраивает просмотр в Мумбае для студентов, желающих отправиться на футбольную стажировку в испанский клуб. Из 250 претендентов на этот раз были отобраны три игрока, которым будет оплачена дорога и проживание на юге Андалусии. Восстановившийся Хурадо — это хорошо, но с января у «Кадиса» появится секретное оружие: три индийских легионера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Кадиса» поют про алкоголь, бегают за лайнсменом и обожают троллинг

У «Кадиса» самая веселая фан-база в Испании. Поскольку клубы за пределами примеры редко попадают в центр внимания большой аудитории, настоящим откровением стал кубковый матч «Кадиса» против мадридского «Реала» в декабре 2015 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот поединок известен тем, что в нем принял участие дисквалифицированный за перебор карточек Денис Черышев. Ни «Реал», ни россиянин не обратили внимания на этот момент, в результате чего клуб завершил выступление в Кубке Короля. Во время игры самая певучая трибуна болельщиков «Кадиса» комментировала все происходящее:

  • «Черышев, тебе нельзя играть! Черышев, тебе нельзя играть!»
  • «Бенитес, проверь твиттер! Бенитес, проверь твиттер!»
  • «Черышев, мы тебя любим!»
Во время загрузки произошла ошибка.

Когда «Реал» заменил Черышева и стало понятно, что санкций не избежать, болельщики домашней команды стали откровенно веселиться: продолжили признаваться россиянину в любви, заподозрили в одной улыбающейся фанатке на стадионе его маму (все было прилично), а также скандировали, что Бенитес должен работать с командой как можно дольше.

На «Рамон де Карранса» действуют правила тонкого и почти доброго троллинга. Здесь принято скандировать «Arbitro — guapeton» («Судья — красавчик») вместо всем известной кричалки. Когда на разных стадионах Испании Дэвида Бекхэма закидывали мусором, на юге Андалусии ему отправляли воздушные поцелуи. Тут не стесняются поддержать соперников, а по поводу результатов своей команды в ходу классический лозунг: «Алкоголь, алкоголь, алкоголь! Мы пришли сюда напиться, а на результат нам наплевать».

Если матч оказывается совсем уж тоскливым, болельщики «Кадиса» найдут как себя развлечь:

Во время загрузки произошла ошибка.

Высшему испанскому дивизиону не помешает такая команда.

Станислав Рынкевич

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Порье
Гончаренко заявил, что Дзагоев должен восстановиться к игре с «Аланией»
Наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело
Названы лучшие футболисты и тренеры октября в АПЛ
Макгрегор оштрафован на 1000 евро за нападение на мужчину
Российский фигурист уступил только чемпиону мира в Гренобле
Денис Черышев вернулся в заявку «Валенсии» после дисквалификации
Назван гонорар Сергея Ковалева за предстоящий бой с Альваресом
Определилась последняя полуфиналистка Итогового турнира WTA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь