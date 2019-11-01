«Акжайык» останется без повышения? С кем сыграют претенденты на выход в КПЛ в последнем туре
Уральцы располагаются за чертой призовой тройки.
Уральцы располагаются за чертой призовой тройки.
3 ноября, в воскресенье, состоится заключительный 26-й тур в первой лиге Казахстана по футболу. По его итогам определятся призеры, а также лишняя команда из первой четверки, борющейся за выход в КПЛ. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент лидерство с 55 очками удерживает «Кызыл-Жар СК», опережающий идущих следом «Каспий» и «Алтай» на два и три очка соответственно. При этом «Акжайык», занимающий четвертую строчку, имеет столько же баллов, сколько и «Алтай» — 52, но по дополнительным показателям находится ниже восточноказахстанцев. И текущее турнирное положение команд может сохраниться после 26-го тура, поскольку противостоять им будут не самые сильные соперники.
Так, «Кызыл-Жар СК» дома примет седьмую команду чемпионата «Байконур», «Каспий» в гостях сыграет с идущим на 11-м месте «Шахтер-Булатом», «Алтай» также на выезде встретится с одним из аутсайдеров лиги «Экибастузом», а «Акжайык» на своем поле отыграет с занимающей 12-ю позицию «Астаной М».
Думается, у претендентов на повышение в классе с настроем на заключительные и решающие игры сезона проблем не будет. В случае их победы лишним окажется «Акжайык», покинувший
Добавим лишь, что 3 ноября также сыграют «Жетысу Б» — «Махтаарал», «Кыран» — «Академия Онтустик», «Актобе-Жас» — «Кайрат-Жастар». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.