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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» останется без повышения? С кем сыграют претенденты на выход в КПЛ в последнем туре

Уральцы располагаются за чертой призовой тройки.

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3 ноября, в воскресенье, состоится заключительный 26-й тур в первой лиге Казахстана по футболу. По его итогам определятся призеры, а также лишняя команда из первой четверки, борющейся за выход в КПЛ. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент лидерство с 55 очками удерживает «Кызыл-Жар СК», опережающий идущих следом «Каспий» и «Алтай» на два и три очка соответственно. При этом «Акжайык», занимающий четвертую строчку, имеет столько же баллов, сколько и «Алтай» — 52, но по дополнительным показателям находится ниже восточноказахстанцев. И текущее турнирное положение команд может сохраниться после 26-го тура, поскольку противостоять им будут не самые сильные соперники.


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Так, «Кызыл-Жар СК» дома примет седьмую команду чемпионата «Байконур», «Каспий» в гостях сыграет с идущим на 11-м месте «Шахтер-Булатом», «Алтай» также на выезде встретится с одним из аутсайдеров лиги «Экибастузом», а «Акжайык» на своем поле отыграет с занимающей 12-ю позицию «Астаной М».

Думается, у претендентов на повышение в классе с настроем на заключительные и решающие игры сезона проблем не будет. В случае их победы лишним окажется «Акжайык», покинувший премьер-лигу в прошлом году. Между тем, «Кызыл-Жар СК» с «Каспием» отберутся в премьер-лигу напрямую, в то время как «Алтай» попытает счастья в переходных матчах с десятым клубом КПЛ. Они, кстати, пройдут 15 и 18 ноября.

Добавим лишь, что 3 ноября также сыграют «Жетысу Б» — «Махтаарал», «Кыран» — «Академия Онтустик», «Актобе-Жас» — «Кайрат-Жастар». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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