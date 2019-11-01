Названы лучшие футболисты и тренеры октября в АПЛ
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Обладатели призов будут определены совместным решением болельщиков, капитанов команд и экспертов. На престижные награды претендуют шесть игроков и пять специалистов. Списки кандидатов выглядят так:
Футболисты: Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Юри Тилеманс, Джейми Варди (оба — «Лестер»), Виллиан («Челси»).
Тренеры: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»).
Лучшим футболистом августа был признан финский нападающий «Норвича» Тиэму Пукки. В сентябре аналогичную награду получил форвард «Арсенала» и сборной Габона