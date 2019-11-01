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18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие футболисты и тренеры октября в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила претендентов на звания лучшего футболиста и тренера по итогам октября. Об этом сообщается в Twitter турнира.

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Источник: Reuters

Обладатели призов будут определены совместным решением болельщиков, капитанов команд и экспертов. На престижные награды претендуют шесть игроков и пять специалистов. Списки кандидатов выглядят так:

Футболисты: Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Юри Тилеманс, Джейми Варди (оба — «Лестер»), Виллиан («Челси»).

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Тренеры: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»).

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Лучшим футболистом августа был признан финский нападающий «Норвича» Тиэму Пукки. В сентябре аналогичную награду получил форвард «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг. Лучшим тренером в АПЛ оба предыдущих месяца признавался немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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