Неудачная серия и трудности в атаке. Почему у «Тобола» мало шансов против «Астаны»

На старте сезона «Тобол» при Владимире Газзаеве неплохо набирал очки, в том числе с прямыми конкурентами — «Кайратом», «Астаной» и «Ордабасы». Но ближе к середине лета все сломалось. С июля по ноябрь костанайцы не смогли обыграть ни одну команду из первой шестерки, потерпев пять поражений и три раза сыграв вничью. Но если неудачную серию в июле можно объяснить плотным календарем, вылетом из Лиги Европы, уходом тренера и эмоциональным спадом, то сейчас у «Тобола» большие игровые проблемы.

В последних четырех матчах «Тобол», претендовавший на чемпионство, потерял 10 очков из 12 возможных. Именно из-за этого костанайцы близки к тому, чтобы лишиться даже еврокубкового места. В прошедший месяц команда Нурбола Жумаскалиева не смогла обыграть «Жетысу», «Кайсар», «Ордабасы» и «Кайрат». Кроме того, с «Ордабасы» костанайцы умудрились проиграть дома, понимая, что теряют крайне важные очки. Также «Тобол» в недавнем матче с «Кайсаром» испытывал невероятные трудности и сравнял счет лишь на последних минутах при помощи очень спорного пенальти.



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Прошедшие матчи подтвердили, что у «Тобола» существует серьезные трудности с позиционной атакой, команда играет в нападении однообразно. При этом, оборона о которой так много говорили на старте сезона уже не выглядит сверхнадежной.

Статистика личных встреч с «Астаной» у «Тобола» опять же неудачная — поражения дома и в гостях. Безусловно, даже при таких вводных, матч интригует, поскольку обеим командам необходима только победа.