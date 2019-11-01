Неудачная серия и трудности в атаке. Почему у «Тобола» мало шансов против «Астаны»
В центральном матче 32-го тура КПЛ «Тобол» примет в родных стенах «Астану». Костанайцам необходима победа, если они
В центральном матче 32-го тура КПЛ «Тобол» примет в родных стенах «Астану». Костанайцам необходима победа, если они
На старте сезона «Тобол» при Владимире Газзаеве неплохо набирал очки, в том числе с прямыми конкурентами — «Кайратом», «Астаной» и «Ордабасы». Но ближе к середине лета все сломалось. С июля по ноябрь костанайцы не смогли обыграть ни одну команду из первой шестерки, потерпев пять поражений и три раза сыграв вничью. Но если неудачную серию в июле можно объяснить плотным календарем, вылетом из Лиги Европы, уходом тренера и эмоциональным спадом, то сейчас у «Тобола» большие игровые проблемы.
В последних четырех матчах «Тобол», претендовавший на чемпионство, потерял 10 очков из 12 возможных. Именно
Прошедшие матчи подтвердили, что у «Тобола» существует серьезные трудности с позиционной атакой, команда играет в нападении однообразно. При этом, оборона о которой так много говорили на старте сезона уже не выглядит сверхнадежной.
Статистика личных встреч с «Астаной» у «Тобола» опять же неудачная — поражения дома и в гостях. Безусловно, даже при таких вводных, матч интригует, поскольку обеим командам необходима только победа.
Напомним, что игра «Тобол» — «Астана», как и все остальные матчи тура, пройдет 3 ноября и начнется в 15:00 по времени