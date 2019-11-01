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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Неудачная серия и трудности в атаке. Почему у «Тобола» мало шансов против «Астаны»

В центральном матче 32-го тура КПЛ «Тобол» примет в родных стенах «Астану». Костанайцам необходима победа, если они по-прежнему нацелены на зону еврокубков, столичному клубу также требуется набирать три очка, дабы отстоять статус лидера турнирной таблицы. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему команда Романа Григорчука фаворит в этом противостоянии.

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На старте сезона «Тобол» при Владимире Газзаеве неплохо набирал очки, в том числе с прямыми конкурентами — «Кайратом», «Астаной» и «Ордабасы». Но ближе к середине лета все сломалось. С июля по ноябрь костанайцы не смогли обыграть ни одну команду из первой шестерки, потерпев пять поражений и три раза сыграв вничью. Но если неудачную серию в июле можно объяснить плотным календарем, вылетом из Лиги Европы, уходом тренера и эмоциональным спадом, то сейчас у «Тобола» большие игровые проблемы.

В последних четырех матчах «Тобол», претендовавший на чемпионство, потерял 10 очков из 12 возможных. Именно из-за этого костанайцы близки к тому, чтобы лишиться даже еврокубкового места. В прошедший месяц команда Нурбола Жумаскалиева не смогла обыграть «Жетысу», «Кайсар», «Ордабасы» и «Кайрат». Кроме того, с «Ордабасы» костанайцы умудрились проиграть дома, понимая, что теряют крайне важные очки. Также «Тобол» в недавнем матче с «Кайсаром» испытывал невероятные трудности и сравнял счет лишь на последних минутах при помощи очень спорного пенальти.


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Прошедшие матчи подтвердили, что у «Тобола» существует серьезные трудности с позиционной атакой, команда играет в нападении однообразно. При этом, оборона о которой так много говорили на старте сезона уже не выглядит сверхнадежной.

Статистика личных встреч с «Астаной» у «Тобола» опять же неудачная — поражения дома и в гостях. Безусловно, даже при таких вводных, матч интригует, поскольку обеим командам необходима только победа.

Напомним, что игра «Тобол» — «Астана», как и все остальные матчи тура, пройдет 3 ноября и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.

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