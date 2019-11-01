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20:59 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» победили «Слуцк» в матче 27-го тура чемпионата Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали победу над «Слуцком» со счетом 1:0 в стартовом матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем домашнем поединке минчане вышли вперед на 7-й минуте после удара Александра Васильева, и в оставшееся игровое время результат не изменился.

После этой виктории «Минск» набрал 32 очка и поднялся на 9-е место, у «Слуцка» осталось 27 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице.

В субботу, 2 ноября, «Городея» сыграет на своем поле с «Неманом», а все фавориты свои поединки 27-го тура проведут 3 ноября. В главном из них лидер первенства брестское «Динамо» примет идущего третьим солигорский «Шахтер». Занимающий вторую позицию действующий чемпион страны БАТЭ сыграет на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью». В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» встретится с минским «Динамо», а в Могилеве местный «Дняпро» будет соперничать с «Витебском». Завершится этот тур в понедельник, 4 ноября, матчем в Мозыре между «Славией» и «Гомелем».

Положение в лидирующей группе после 26 туров: «Динамо» (Брест) — 67 очков, БАТЭ — 61, «Шахтер» — 58, «Динамо» (Минск) — 47.

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