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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отправивший мяч в ворота соперника на 19-й минуте после передачи полузащитника Анхеля Ди Марии. Перед свистком на перерыв форвард «Дижона» Мунир Шуиар сравнял счёт. Победу гостям принёс нападающий Хондер Кадис, отличившийся на 47-й минуте.

Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе парижан 27 очков. «Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е.

Дижон
2:1
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 121.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Gaston-Gerard
Главные тренеры
Стефан ЖобарТомас Тухель
Голы
Мунир Шуйар45+6′
Кильян Мбаппе19′
Хондер Кадис47′
Составы команд
16Альфред Гомис
1Кейлор Навас
3Ндонда Музинга
3Преснель Кимпембе
15′
24Весли Лотоа
5Маркиньюс
25Брюно Экуэле Манга
31Колен Дагба
22Дидье Ндонг
12′
27Идрисса Гей
11Жулиу Тавареш
7Кильян Мбаппе
19Хондер Кадис
14′
11Анхель Ди Мария
21Мунир Шуйар
18Мауро Икарди
5Сену Кулибали
29′
14Хуан Бернат
64′
20Ромен Амальфитано
20Левен Кюрзава
26Фуад Шафик
33′
22Абду Диалло
81′
27Хамза Мендиль
58′
23Юлиан Дракслер
90+2′
17Мама Бальде
54′
8Леандро Паредес
72′
9Стефи Мавидиди
9Эдинсон Кавани
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)20
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
12Фолы9
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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