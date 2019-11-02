«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции

Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отправивший мяч в ворота соперника на 19-й минуте после передачи полузащитника Анхеля Ди Марии. Перед свистком на перерыв форвард «Дижона» Мунир Шуиар сравнял счёт. Победу гостям принёс нападающий Хондер Кадис, отличившийся на 47-й минуте.