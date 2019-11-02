«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции
В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отправивший мяч в ворота соперника на 19-й минуте после передачи полузащитника Анхеля Ди Марии. Перед свистком на перерыв форвард «Дижона» Мунир Шуиар сравнял счёт. Победу гостям принёс нападающий Хондер Кадис, отличившийся на 47-й минуте.
Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе парижан 27 очков. «Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е.
|Стефан Жобар
|Томас Тухель
|Мунир Шуйар
|45+6′
|Кильян Мбаппе
|19′
|Хондер Кадис
|47′
|16
|Альфред Гомис
|1
|Кейлор Навас
|3
|Ндонда Музинга
|3
|Преснель Кимпембе
15′
|24
|Весли Лотоа
|5
|Маркиньюс
|25
|Брюно Экуэле Манга
|31
|Колен Дагба
|22
|Дидье Ндонг
12′
|27
|Идрисса Гей
|11
|Жулиу Тавареш
|7
|Кильян Мбаппе
|19
|Хондер Кадис
14′
|11
|Анхель Ди Мария
|21
|Мунир Шуйар
|18
|Мауро Икарди
|5
|Сену Кулибали
29′
|14
|Хуан Бернат
64′
|20
|Ромен Амальфитано
|20
|Левен Кюрзава
|26
|Фуад Шафик
33′
|22
|Абду Диалло
81′
|27
|Хамза Мендиль
58′
|23
|Юлиан Дракслер
90+2′
|17
|Мама Бальде
54′
|8
|Леандро Паредес
72′
|9
|Стефи Мавидиди
|9
|Эдинсон Кавани
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|20
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)