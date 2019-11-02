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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дижон» одержал волевую победу над «ПСЖ» в 12-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Дижона» на своем поле обыграли «Пари Сен-Жермен» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На гол Килиана Мбаппе (19-я минута) «Дижон» ответил мячами Мунира Шуйара (45) и Джондера Кадиса (47).

Следующий матч «Дижон», занимающий 18-е место в таблице, проведет 9 ноября на выезде против «Монако». «ПСЖ» остался лидером чемпионата и в этот же день сыграет в гостях с «Брестом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Дижон
2:1
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 121.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Gaston-Gerard, 14859 зрителей
Главные тренеры
Стефан ЖобарТомас Тухель
Голы
Мунир Шуйар45+6′
Кильян Мбаппе19′
Хондер Кадис47′
Составы команд
16Альфред Гомис
1Кейлор Навас
3Ндонда Музинга
3Преснель Кимпембе
15′
24Весли Лотоа
5Маркиньюс
25Брюно Экуэле Манга
31Колен Дагба
22Дидье Ндонг
12′
27Идрисса Гей
11Жулиу Тавареш
7Кильян Мбаппе
19Хондер Кадис
14′
11Анхель Ди Мария
21Мунир Шуйар
18Мауро Икарди
5Сену Кулибали
29′
14Хуан Бернат
64′
20Ромен Амальфитано
20Левен Кюрзава
26Фуад Шафик
33′
22Абду Диалло
81′
27Хамза Мендиль
58′
23Юлиан Дракслер
90+2′
17Мама Бальде
54′
8Леандро Паредес
72′
9Стефи Мавидиди
9Эдинсон Кавани
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)20
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
12Фолы9
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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