«Дижон» одержал волевую победу над «ПСЖ» в 12-м туре чемпионата Франции

Встреча в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На гол Килиана Мбаппе (19-я минута) «Дижон» ответил мячами Мунира Шуйара (45) и Джондера Кадиса (47).

Следующий матч «Дижон», занимающий 18-е место в таблице, проведет 9 ноября на выезде против «Монако». «ПСЖ» остался лидером чемпионата и в этот же день сыграет в гостях с «Брестом».