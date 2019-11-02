«Дижон» одержал волевую победу над «ПСЖ» в 12-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Дижона» на своем поле обыграли «Пари Сен-Жермен» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Дижона» на своем поле обыграли «Пари Сен-Жермен» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Встреча в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На гол Килиана Мбаппе (19-я минута) «Дижон» ответил мячами Мунира Шуйара (45) и Джондера Кадиса (47).
Следующий матч «Дижон», занимающий 18-е место в таблице, проведет 9 ноября на выезде против «Монако». «ПСЖ» остался лидером чемпионата и в этот же день сыграет в гостях с «Брестом».
|Стефан Жобар
|Томас Тухель
|Мунир Шуйар
|45+6′
|Кильян Мбаппе
|19′
|Хондер Кадис
|47′
|16
|Альфред Гомис
|1
|Кейлор Навас
|3
|Ндонда Музинга
|3
|Преснель Кимпембе
15′
|24
|Весли Лотоа
|5
|Маркиньюс
|25
|Брюно Экуэле Манга
|31
|Колен Дагба
|22
|Дидье Ндонг
12′
|27
|Идрисса Гей
|11
|Жулиу Тавареш
|7
|Кильян Мбаппе
|19
|Хондер Кадис
14′
|11
|Анхель Ди Мария
|21
|Мунир Шуйар
|18
|Мауро Икарди
|5
|Сену Кулибали
29′
|14
|Хуан Бернат
64′
|20
|Ромен Амальфитано
|20
|Левен Кюрзава
|26
|Фуад Шафик
33′
|22
|Абду Диалло
81′
|27
|Хамза Мендиль
58′
|23
|Юлиан Дракслер
90+2′
|17
|Мама Бальде
54′
|8
|Леандро Паредес
72′
|9
|Стефи Мавидиди
|9
|Эдинсон Кавани
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|20
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)