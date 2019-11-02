Мать Роналду пожаловалась на футбольную мафию

Авейру заявила, что если бы ее сын был англичанином или испанцем, то завоевал бы больше «Золотых мячей». «Это происходит из-за того, что он португалец. Не знаю, получит ли он “Золотой мяч” в этом году, но я в это верю», — отметила мать футболиста.