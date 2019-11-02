Футболисты «Белшины» и «Смолевичей» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси

Это определилось после того, как сегодня «Смолевичи» на своем поле сыграли вничью с брестским клубом «Рух» — 0:0. Футболисты «Белшины» уступили в Бобруйске новополоцкому «Нафтану» со счетом 1:3, но, несмотря на это, стали недосягаемы для преследователей, как и «Смолевичи».
Положение в группе лидеров первой лиги: «Смолевичи» — 60 очков (26 матчей), «Белшина» — 59 (25), «Рух» — 49 (25), «Локомотив» (Гомель) — 49 (25), «Спутник» (Речица) — 44 (25).
Футболисты «Смолевичей» играли в элитном дивизионе в 2018 году, «Белшина» покинула высшую лигу чемпионата Беларуси в 2016 году и теперь вернулась в число лучших команд страны.