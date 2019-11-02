Футболисты «Белшины» и «Смолевичей» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси

Это определилось после того, как сегодня «Смолевичи» на своем поле сыграли вничью с брестским клубом «Рух» — 0:0. Футболисты «Белшины» уступили в Бобруйске новополоцкому «Нафтану» со счетом 1:3, но, несмотря на это, стали недосягаемы для преследователей, как и «Смолевичи».