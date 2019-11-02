Клуб российского бизнесмена обыграл «Манчестер Юнайтед»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма «вишен» точным ударом вывел вперед Джошуа Кинг. Во второй половине игры зрители не увидели забитых мячей.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, команда занимает восьмую строчку.