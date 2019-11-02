Клуб российского бизнесмена обыграл «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма «вишен» точным ударом вывел вперед Джошуа Кинг. Во второй половине игры зрители не увидели забитых мячей.
«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, команда занимает восьмую строчку.
В следующем туре МЮ 10 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Борнмут» днем раньше на выезде встретится с «Ньюкаслом».
|Эдди Хоуи
|Уле Гуннар Сульшер
|Джошуа Кинг(Адам Смит)
|45′
|12
|Аарон Рамсдейл
|1
|Давид де Хеа
|3
|Стив Кук
55′
|2
|Виктор Линделеф
64′
|5
|Натан Аке
|5
|Харри Магуайр
|15
|Адам Смит
|18
|Эшли Янг
67′
|21
|Диего Рико
|17
|Фред
35′
|8
|Джефферсон Лерма
35′
|39
|Скотт Мактоминэй
|29
|Филип Биллинг
|9
|Антони Марсьяль
|7
|Джошуа Кинг
|10
|Маркус Рэшфорд
|13
|Каллум Уилсон
90+1′
|29
|Аарон Ван-Биссака
81′
|24
|Райан Фрэйзер
62′
|53
|Брэндон Уильямс
|22
|Харри Уилсон
86′
|15
|Андреас Перейра
68′
|16
|Льюис Кук
|14
|Джесси Лингард
|21
|Дэниэл Джеймс
80′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|10
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)