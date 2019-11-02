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17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб российского бизнесмена обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма «вишен» точным ударом вывел вперед Джошуа Кинг. Во второй половине игры зрители не увидели забитых мячей.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, команда занимает восьмую строчку.

В следующем туре МЮ 10 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Борнмут» днем раньше на выезде встретится с «Ньюкаслом».

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Борнмут
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 112.11.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Dean Court
Главные тренеры
Эдди ХоуиУле Гуннар Сульшер
Голы
Джошуа Кинг(Адам Смит)45′
Составы команд
12Аарон Рамсдейл
1Давид де Хеа
3Стив Кук
55′
2Виктор Линделеф
64′
5Натан Аке
5Харри Магуайр
15Адам Смит
18Эшли Янг
67′
21Диего Рико
17Фред
35′
8Джефферсон Лерма
35′
39Скотт Мактоминэй
29Филип Биллинг
9Антони Марсьяль
7Джошуа Кинг
10Маркус Рэшфорд
13Каллум Уилсон
90+1′
29Аарон Ван-Биссака
81′
24Райан Фрэйзер
62′
53Брэндон Уильямс
22Харри Уилсон
86′
15Андреас Перейра
68′
16Льюис Кук
14Джесси Лингард
21Дэниэл Джеймс
80′
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые10
14Фолы12
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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