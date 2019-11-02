Футболисты «Городеи» победили «Неман» в матче чемпионата Беларуси и поднялись на 5-е место в таблице

В стартовом поединке этого тура футболисты «Минска», благодаря голу Александра Васильева на 7-й минуте встречи, обыграли накануне у себя дома гостей из «Слуцка» с результатом 1:0.

Футболисты «Минска» победили «Слуцк» в матче 27-го тура чемпионата БеларусиМинчане вышли вперед на 7-й минуте после удара Александра Васильева, и в оставшееся игровое время результат не изменился.

Все претенденты на место в призовой тройке свои поединки 27-го тура проведут в воскресенье, 3 ноября. В главном из них лидер первенства брестское «Динамо» примет идущего третьим солигорский «Шахтер». Занимающий вторую позицию действующий чемпион страны БАТЭ сыграет на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью». В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» встретится с минским «Динамо», а в Могилеве местный «Дняпро» будет соперничать с «Витебском». Завершится этот тур в понедельник, 4 ноября, матчем в Мозыре между «Славией» и «Гомелем».