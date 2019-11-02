«Бавария» с разгромным счетом уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии по футболу

Источник: AP 2019

В составе победителей голы забили Филип Костич (25-я минута), Джибриль Соу (33), Давид Абрахам (49), Мартин Хинтереггер (61) и Гонсалу Пасиенсиа (85). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (37). На девятой минуте встречи красную карточку получил защитник «Баварии» Джером Боатенг. 500-й матч в составе «Баварии» провел нападающий Томас Мюллер, в его активе 187 голов и 173 голевые передачи.

В других матчах игрового дня чемпионата Германии соперник московского «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Байер» (Леверкузен) в меньшинстве потерпел домашнее поражение от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Вольфсбург» (3:0), а «Вердер» на домашнем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2).

«Бавария» опустилась на четвертое место, подопечные Нико Ковача имеют в активе 18 очков после 10 матчей и отстают от лидирующей «Боруссии» из Мёнхенгладбаха на четыре балла. Мюнхенский клуб пропустил 16 голов в 10 играх текущего розыгрыша первенства страны, последний раз подобный результат был зафиксирован в сезоне-2008/09, тогда клубом руководил Юрген Клинсманн. «Айнтрахт» идет шестым, набрав 17 очков.



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