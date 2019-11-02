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20:25 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» с разгромным счетом уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 2 ноября. Мюнхенская «Бавария» проиграла со счетом 1:5 «Айнтрахту» (Франкфурт) в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне в присутствии 51500 зрителей.

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Источник: AP 2019

В составе победителей голы забили Филип Костич (25-я минута), Джибриль Соу (33), Давид Абрахам (49), Мартин Хинтереггер (61) и Гонсалу Пасиенсиа (85). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (37). На девятой минуте встречи красную карточку получил защитник «Баварии» Джером Боатенг. 500-й матч в составе «Баварии» провел нападающий Томас Мюллер, в его активе 187 голов и 173 голевые передачи.

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В других матчах игрового дня чемпионата Германии соперник московского «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Байер» (Леверкузен) в меньшинстве потерпел домашнее поражение от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Вольфсбург» (3:0), а «Вердер» на домашнем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2).

«Бавария» опустилась на четвертое место, подопечные Нико Ковача имеют в активе 18 очков после 10 матчей и отстают от лидирующей «Боруссии» из Мёнхенгладбаха на четыре балла. Мюнхенский клуб пропустил 16 голов в 10 играх текущего розыгрыша первенства страны, последний раз подобный результат был зафиксирован в сезоне-2008/09, тогда клубом руководил Юрген Клинсманн. «Айнтрахт» идет шестым, набрав 17 очков.


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В следующем туре 9 ноября подопечные Нико Ковача на домашнем стадионе примут дортмундскую «Боруссию», 6 ноября в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» дома встретится с греческим «Олимпиакосом». «Айнтрахт» в 11-м туре первенства страны 10 ноября на выезде сыграет с «Фрайбургом», а 7 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги Европы в гостях сразится с бельгийским «Стандардом».

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Айнтрахт Ф
5:1
Первый тайм: 2:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 102.11.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерНико Ковач
Голы
Филип Костич25′
Роберт Левандовски(Альфонсо Дэйвис)37′
Джибриль Соу33′
Давид Анхель Абраам(Данни Да Коста)49′
Мартин Хинтереггер(Филип Костич)61′
Гонсалу Пасьенсия(Андре Силва)85′
Составы команд
32Фредерик Реннов
1Мануэль Нойер
2Эван Н`Дика
5Бенжамен Павар
13Мартин Хинтереггер
17Джером Боатенг
9′
19Давид Анхель Абраам
27Давид Алаба
24Данни Да Коста
32Джошуа Киммих
72′
8Джибриль Соу
6Тиагу Алькантара
10Филип Костич
19Альфонсо Дэйвис
39Гонсалу Пасьенсия
9Роберт Левандовски
5Желсон Фернандеш
80′
10Филиппе Коутинью
57′
33Андре Силва
29Кингсли Коман
17Себастьян Роде
71′
22Серж Гнабри
69′
11Мият Гачинович
18Леон Горецка
9Бас Дост
64′
25Томас Мюллер
64′
15Даити Камада
87′
8Хави Мартинес
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые0
14Фолы7
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМаркус Шмидт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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