«Бавария» с разгромным счетом уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 2 ноября. Мюнхенская «Бавария» проиграла со счетом 1:5 «Айнтрахту» (Франкфурт) в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла во
ТАСС, 2 ноября. Мюнхенская «Бавария» проиграла со счетом 1:5 «Айнтрахту» (Франкфурт) в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла во
В составе победителей голы забили Филип Костич (25-я минута), Джибриль Соу (33), Давид Абрахам (49), Мартин Хинтереггер (61) и Гонсалу Пасиенсиа (85). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (37). На девятой минуте встречи красную карточку получил защитник «Баварии» Джером Боатенг. 500-й матч в составе «Баварии» провел нападающий Томас Мюллер, в его активе 187 голов и 173 голевые передачи.
В других матчах игрового дня чемпионата Германии соперник московского «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Байер» (Леверкузен) в меньшинстве потерпел домашнее поражение от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Вольфсбург» (3:0), а «Вердер» на домашнем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2).
«Бавария» опустилась на четвертое место, подопечные Нико Ковача имеют в активе 18 очков после 10 матчей и отстают от лидирующей «Боруссии» из Мёнхенгладбаха на четыре балла. Мюнхенский клуб пропустил 16 голов в 10 играх текущего розыгрыша первенства страны, последний раз подобный результат был зафиксирован в сезоне-2008/09, тогда клубом руководил Юрген Клинсманн. «Айнтрахт» идет шестым, набрав 17 очков.
В следующем туре 9 ноября подопечные Нико Ковача на домашнем стадионе примут дортмундскую «Боруссию», 6 ноября в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» дома встретится с греческим «Олимпиакосом». «Айнтрахт» в 11-м туре первенства страны 10 ноября на выезде сыграет с «Фрайбургом», а 7 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги Европы в гостях сразится с бельгийским «Стандардом».
|Ади Хюттер
|Нико Ковач
|Филип Костич
|25′
|Роберт Левандовски(Альфонсо Дэйвис)
|37′
|Джибриль Соу
|33′
|Давид Анхель Абраам(Данни Да Коста)
|49′
|Мартин Хинтереггер(Филип Костич)
|61′
|Гонсалу Пасьенсия(Андре Силва)
|85′
|32
|Фредерик Реннов
|1
|Мануэль Нойер
|2
|Эван Н`Дика
|5
|Бенжамен Павар
|13
|Мартин Хинтереггер
|17
|Джером Боатенг
9′
|19
|Давид Анхель Абраам
|27
|Давид Алаба
|24
|Данни Да Коста
|32
|Джошуа Киммих
72′
|8
|Джибриль Соу
|6
|Тиагу Алькантара
|10
|Филип Костич
|19
|Альфонсо Дэйвис
|39
|Гонсалу Пасьенсия
|9
|Роберт Левандовски
|5
|Желсон Фернандеш
80′
|10
|Филиппе Коутинью
57′
|33
|Андре Силва
|29
|Кингсли Коман
|17
|Себастьян Роде
71′
|22
|Серж Гнабри
69′
|11
|Мият Гачинович
|18
|Леон Горецка
|9
|Бас Дост
64′
|25
|Томас Мюллер
64′
|15
|Даити Камада
87′
|8
|Хави Мартинес
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Маркус Шмидт(Германия)