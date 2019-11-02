«Барселона» проиграла «Леванте» в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Хосе Кампанья (61-я минута), Борха Майораль (63), права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», и Неманья Радоя (66). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (38, с пенальти). Месси забил 500-й гол в карьере левой ногой, всего в активе аргентинского форварда 609 голов в 696 матчах во всех турнирах.

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Последний раз в чемпионате Испании «Леванте» обыгрывал «Барселону» 13 мая 2018 года, тогда встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:4. Всего команды провели между собой 33 матча, «Барселона» одержала 24 победы, «Леванте» выиграл в пятый раз, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка после 10 матчей. «Леванте» располагается на 12-й строчке, имея в активе 14 очков после 11 встреч.