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20:36 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» проиграла «Леванте» в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 2 ноября. Футболисты «Барселоны» со счетом 1:3 уступили «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Хосе Кампанья (61-я минута), Борха Майораль (63), права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», и Неманья Радоя (66). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (38, с пенальти). Месси забил 500-й гол в карьере левой ногой, всего в активе аргентинского форварда 609 голов в 696 матчах во всех турнирах.

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Последний раз в чемпионате Испании «Леванте» обыгрывал «Барселону» 13 мая 2018 года, тогда встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:4. Всего команды провели между собой 33 матча, «Барселона» одержала 24 победы, «Леванте» выиграл в пятый раз, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка после 10 матчей. «Леванте» располагается на 12-й строчке, имея в активе 14 очков после 11 встреч.

В следующем туре 9 ноября подопечные Эрнесто Вальверде на домашнем поле примут «Сельту», 5 ноября «Барселона» дома сыграет с чешской «Славией» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Леванте» в 13-м туре первенства страны 10 ноября сыграет на выезде с «Атлетиком».

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Леванте
3:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 122.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Ciudad de Valencia
Главные тренеры
Пако ЛопесЭрнесто Вальверде
Голы
Хосе Кампанья(Хосе Луис Моралес)61′
Лионель Месси38′
Борха Майораль(Хосе Кампанья)63′
Неманья Радойя68′
Составы команд
13Айтор Фернандес
1Марк-Андре тер Штеген
20Хорхе Мирамон
20Сержи Роберто
81′
19Карлос Клерк
2Нелсон Семеду
14Рубен Везу
3Жерар Пике
66′
15Серхио Постиго
15Клеман Лангле
67′
22Гонсало Мелеро
21Френки де Йонг
21Борха Майораль
10Лионель Месси
5Неманья Радойя
17Антуан Гризманн
56′
24Хосе Кампанья
87′
22Артуро Видаль
64′
18Эрик Кабако
5Серхио Бускетс
10Энис Барди
52′62′
8Артур
12′66′
16Рубен Рочина
31Ансу Фати
86′
11Хосе Луис Моралес
82′
9Луис Суарес
41′
17Никола Вукчевич
27Карлес Перес
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
9Фолы13
4Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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