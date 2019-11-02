«Барселона» проиграла «Леванте» в гостевом матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 2 ноября. Футболисты «Барселоны» со счетом 1:3 уступили «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
ТАСС, 2 ноября. Футболисты «Барселоны» со счетом 1:3 уступили «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
В составе победителей голы забили Хосе Кампанья (61-я минута), Борха Майораль (63), права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», и Неманья Радоя (66). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (38, с пенальти). Месси забил 500-й гол в карьере левой ногой, всего в активе аргентинского форварда 609 голов в 696 матчах во всех турнирах.
Последний раз в чемпионате Испании «Леванте» обыгрывал «Барселону» 13 мая 2018 года, тогда встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:4. Всего команды провели между собой 33 матча, «Барселона» одержала 24 победы, «Леванте» выиграл в пятый раз, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка после 10 матчей. «Леванте» располагается на 12-й строчке, имея в активе 14 очков после 11 встреч.
В следующем туре 9 ноября подопечные Эрнесто Вальверде на домашнем поле примут «Сельту», 5 ноября «Барселона» дома сыграет с чешской «Славией» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Леванте» в 13-м туре первенства страны 10 ноября сыграет на выезде с «Атлетиком».
|Пако Лопес
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Кампанья(Хосе Луис Моралес)
|61′
|Лионель Месси
|38′
|Борха Майораль(Хосе Кампанья)
|63′
|Неманья Радойя
|68′
|13
|Айтор Фернандес
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|Хорхе Мирамон
|20
|Сержи Роберто
81′
|19
|Карлос Клерк
|2
|Нелсон Семеду
|14
|Рубен Везу
|3
|Жерар Пике
66′
|15
|Серхио Постиго
|15
|Клеман Лангле
67′
|22
|Гонсало Мелеро
|21
|Френки де Йонг
|21
|Борха Майораль
|10
|Лионель Месси
|5
|Неманья Радойя
|17
|Антуан Гризманн
56′
|24
|Хосе Кампанья
87′
|22
|Артуро Видаль
64′
|18
|Эрик Кабако
|5
|Серхио Бускетс
|10
|Энис Барди
52′62′
|8
|Артур
12′66′
|16
|Рубен Рочина
|31
|Ансу Фати
86′
|11
|Хосе Луис Моралес
82′
|9
|Луис Суарес
41′
|17
|Никола Вукчевич
|27
|Карлес Перес
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)