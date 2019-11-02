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20:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» на своем поле упустил победу над «Вулверхэмптоном»

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 1:1. «Канониров» на 21-й минуте вывел вперед лучший футболист АПЛ сентября Пьер-Эмерик Обамеянг. Равенство на 76-й минуте восстановил Рауль Хименес.

После 11-ти туров в активе «Арсенала» 17 очков, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 13 очков и находится на 11-м месте.

В следующем туре лондонцы 9 ноября на выезде сыграют с «Лестером». «Вулверхэмптон» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».

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Арсенал
1:1
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 112.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериЭшпириту Санту Нуну
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг(Александр Ляказетт)21′
Рауль Хименес(Жоау Моутинью)76′
Составы команд
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11Руй Патрисиу
5Сократис Папастатопулос
16Конор Коади
21Калум Чемберс
19Хонни Кастро
23Давид Луиз
8Рубен Невеш
8Дани Себальос
27Ромен Саисс
67′
10Месут Езил
28Жоау Моутинью
29Маттео Гендузи
32Леандер Дендонкер
14Пьер-Эмерик Обамеянг
9Рауль Хименес
3Киран Тирни
87′
37Адама I Траоре
31Сеад Колашинац
2Мэтт Доэрти
71′
11Лукас Торрейра
73′
29Рубен Винагре
77Букайо Сака
18Диогу Жота
89′90′
9Александр Ляказетт
60′
7Педру Нету
35Габриел Мартинелли
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)25
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
6Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
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  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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