«Арсенал» на своем поле упустил победу над «Вулверхэмптоном»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 1:1. «Канониров» на 21-й минуте вывел вперед лучший футболист АПЛ сентября Пьер-Эмерик Обамеянг. Равенство на 76-й минуте восстановил Рауль Хименес.

После 11-ти туров в активе «Арсенала» 17 очков, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 13 очков и находится на 11-м месте.