«Арсенал» на своем поле упустил победу над «Вулверхэмптоном»
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 1:1. «Канониров» на 21-й минуте вывел вперед лучший футболист АПЛ сентября
После 11-ти туров в активе «Арсенала» 17 очков, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 13 очков и находится на 11-м месте.
В следующем туре лондонцы 9 ноября на выезде сыграют с «Лестером». «Вулверхэмптон» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».
|Унаи Эмери
|Эшпириту Санту Нуну
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Александр Ляказетт)
|21′
|Рауль Хименес(Жоау Моутинью)
|76′
|1
|Бернд Лено
|11
|Руй Патрисиу
|5
|Сократис Папастатопулос
|16
|Конор Коади
|21
|Калум Чемберс
|19
|Хонни Кастро
|23
|Давид Луиз
|8
|Рубен Невеш
|8
|Дани Себальос
|27
|Ромен Саисс
67′
|10
|Месут Езил
|28
|Жоау Моутинью
|29
|Маттео Гендузи
|32
|Леандер Дендонкер
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|9
|Рауль Хименес
|3
|Киран Тирни
87′
|37
|Адама I Траоре
|31
|Сеад Колашинац
|2
|Мэтт Доэрти
71′
|11
|Лукас Торрейра
73′
|29
|Рубен Винагре
|77
|Букайо Сака
|18
|Диогу Жота
89′90′
|9
|Александр Ляказетт
60′
|7
|Педру Нету
|35
|Габриел Мартинелли
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|25
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)