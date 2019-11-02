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20:45 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у новичка АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хозяев на 21-й минуте вывел вперед Махмуд Хассан. Красные отыгрались за три минуты до конца основного времени матча усилиями Эндрю Робертсона. На 94-й минуте победный мяч забил форвард мерсисайдцев Садио Мане.

«Ливерпуль» благодаря победе сохранил лидерство в чемпионате и шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». «Астон Вилла» имеет в активе 11 очков и находится на 16-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 10 ноября на своем поле встретится с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

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Астон Вилла
1:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 112.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитЮрген Клопп
Голы
Махмуд Хассан Трезеге(Джон Макгинн)21′
Эндрю Робертсон(Садио Мане)87′
Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)90+4′
Составы команд
1Том Хитон
1Алиссон
18Мэт Таргетт
66Трент Александр-Арнолд
22Бьорн Энгелс
26Эндрю Робертсон
40Тайрон Мингс
4Виргил ван Дейк
58′
21Анвар Эль-Гази
81′
6Деян Ловрен
17Махмуд Хассан Трезеге
14Джордан Хендерсон
7Джон Макгинн
9Роберту Фирмину
11Марвелус Накамба
10Садио Мане
37′
24Фредерик Гильбер
69′
20Адам Лаллана
84′
27Ахмед Эль-Мохамади
8Наби Кейта
6Дуглас Луис
73′
5Джорджиньо Вайналдум
65′
14Конор Хурихэйн
15Алекс Окслейд-Чемберлен
9Мораес Феррейра Уэсли
86′
11Мохамед Салах
65′
26Жонатан Коджья
27Дивок Ориги
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)25
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые10
12Фолы9
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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