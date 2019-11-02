«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у новичка АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хозяев на 21-й минуте вывел вперед Махмуд Хассан. Красные отыгрались за три минуты до конца основного времени матча усилиями Эндрю Робертсона. На 94-й минуте победный мяч забил форвард мерсисайдцев Садио Мане.
«Ливерпуль» благодаря победе сохранил лидерство в чемпионате и шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». «Астон Вилла» имеет в активе 11 очков и находится на 16-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» 10 ноября на своем поле встретится с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».
|Дин Смит
|Юрген Клопп
|Махмуд Хассан Трезеге(Джон Макгинн)
|21′
|Эндрю Робертсон(Садио Мане)
|87′
|Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)
|90+4′
|1
|Том Хитон
|1
|Алиссон
|18
|Мэт Таргетт
|66
|Трент Александр-Арнолд
|22
|Бьорн Энгелс
|26
|Эндрю Робертсон
|40
|Тайрон Мингс
|4
|Виргил ван Дейк
58′
|21
|Анвар Эль-Гази
81′
|6
|Деян Ловрен
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|14
|Джордан Хендерсон
|7
|Джон Макгинн
|9
|Роберту Фирмину
|11
|Марвелус Накамба
|10
|Садио Мане
37′
|24
|Фредерик Гильбер
69′
|20
|Адам Лаллана
84′
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|8
|Наби Кейта
|6
|Дуглас Луис
73′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
65′
|14
|Конор Хурихэйн
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
86′
|11
|Мохамед Салах
65′
|26
|Жонатан Коджья
|27
|Дивок Ориги
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|25
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|10
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)