«Манчестер Сити» одержал волевую победу над аутсайдером АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». Гостей на 13-й минуте вывел вперед Джеймс
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 25 очков и остаться на втором месте. «Саутгемптон» с восемью очками занимает 18-е место в чемпионате.
В следующем туре «Манчестер Сити» 10 ноября на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Эвертон».
|Хосеп Гвардьола
|Ральф Хазенхюттль
|Серхио Агуэро(Кайл Уокер)
|70′
|Джеймс Уорд-Проуз
|13′
|Кайл Уокер
|86′
|31
|Эдерсон
90+5′
|1
|Алекс Маккарти
|2
|Кайл Уокер
|4
|Янник Вестергор
|5
|Джон Стоунс
|5
|Джек Стивенс
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|14
|Ориоль Ромеу
|8
|Илкай Гюндоган
89′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|17
|Кевин Де Брейне
|17
|Стюарт Армстронг
|25
|Фернандинью
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
18′
|7
|Рахим Стерлинг
40′
|22
|Натан Редмонд
|21
|Давид Сильва
45′
|35
|Ян Беднарек
88′
|9
|Габриэл Жезус
|10
|Чи Адамс
|10
|Серхио Агуэро
90′
|43
|Ян Валери
75′
|30
|Николас Отаменди
|38
|Кевин Дансо
|20
|Бернарду Силва
84′
|9
|Дэнни Ингс
84′
|47
|Фил Фоуден
|12
|Мусса Дженепо
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)