Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза
Лион
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен
Брест
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Челси
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Лилль
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Барселона
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
80
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Наполи
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Тамбов
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Валенсия
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Ахмат
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив
11
Все события
Фоторепортажи
34Черчесов с сыном и Роднина на трибуне, кровь на поле, гол в концовке: кадры битвы «Динамо» — «Ахмат»
31Шоу Ларссона: «Спартак» выбил Карпина из Кубка России
20:48 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над аутсайдером АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». Гостей на 13-й минуте вывел вперед Джеймс Уорд-Праус. Восстановить равенство на 70-й минуте смог Серхио Агуэро. Победный мяч спустя 16 минут забил Кайл Уокер.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 25 очков и остаться на втором месте. «Саутгемптон» с восемью очками занимает 18-е место в чемпионате.

В следующем туре «Манчестер Сити» 10 ноября на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Эвертон».

Читайте также
Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 0:1
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 112.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаРальф Хазенхюттль
Голы
Серхио Агуэро(Кайл Уокер)70′
Джеймс Уорд-Проуз13′
Кайл Уокер86′
Составы команд
31Эдерсон
90+5′
1Алекс Маккарти
2Кайл Уокер
4Янник Вестергор
5Джон Стоунс
5Джек Стивенс
12Хосе Анхель Анхелиньо
14Ориоль Ромеу
8Илкай Гюндоган
89′
16Джеймс Уорд-Проуз
17Кевин Де Брейне
17Стюарт Армстронг
25Фернандинью
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
18′
7Рахим Стерлинг
40′
22Натан Редмонд
21Давид Сильва
45′
35Ян Беднарек
88′
9Габриэл Жезус
10Чи Адамс
10Серхио Агуэро
90′
43Ян Валери
75′
30Николас Отаменди
38Кевин Дансо
20Бернарду Силва
84′
9Дэнни Ингс
84′
47Фил Фоуден
12Мусса Дженепо
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
26Удары (всего)3
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
17Угловые0
11Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Саутгемптон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
Отец Нурмагомедова нашел Макгрегору соперника вместо сына
Ничья «Зенита» и ЦСКА: боль, нервы, крики и минимум футбола
Гол Ордеца на последних секундах спас «Динамо» от поражения в ЧР
«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у новичка АПЛ
«Уфа» вновь остановила лидера. «Локо» не победил команду Евсеева
Боец UFC высмеял Нурмагомедова
«Барселона» проиграла «Леванте» в гостевом матче примеры
Боец UFC задумался о получении российского паспорта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь