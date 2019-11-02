МЮ проиграл, а «Партизан» победил. Как сыграли соперники «Астаны» по Лиге Европы
Футболисты «Борнмута» на своем поле добились победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Футболисты «Борнмута» на своем поле добились победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Игра в Борнмуте завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 45-й минуте Джошуа Кинг.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Борнмут» поднялся на шестое место. В активе команды Эдди Хау 16 очков. «Манчестер Юнайтед» (13) занимает восьмую строчку.
А вот «Партизан» на своем поле разгромил «Войводину» со счетом 4:0 в рамках 15-го тура сербской Суперлиги. В составе победителей дублем отметился полузащитник Бибрас Натхо (29-я минута с пенальти, 43-я), еще по голу на свой счет записали Саса Зделар (48-я) и Умар Садик (69-я).
После 15-ти туров «Войводина» занимает третье место, а «Партизан» идет четвертым, отставая на один балл с игрой в запасе.
Добавим, что и «МЮ», и «Партизан» являются соперниками «Астаны» по группе Лиги Европы.
Компанию им в квартете составляет голландский АЗ, который позднее сыграет дома с «Твенте».