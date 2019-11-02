"МЮ" проиграл, а "Партизан" победил. Как сыграли соперники "Астаны" по Лиге Европы

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Игра в Борнмуте завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 45-й минуте Джошуа Кинг.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Борнмут» поднялся на шестое место. В активе команды Эдди Хау 16 очков. «Манчестер Юнайтед» (13) занимает восьмую строчку.

А вот «Партизан» на своем поле разгромил «Войводину» со счетом 4:0 в рамках 15-го тура сербской Суперлиги. В составе победителей дублем отметился полузащитник Бибрас Натхо (29-я минута с пенальти, 43-я), еще по голу на свой счет записали Саса Зделар (48-я) и Умар Садик (69-я).

После 15-ти туров «Войводина» занимает третье место, а «Партизан» идет четвертым, отставая на один балл с игрой в запасе.

Добавим, что и «МЮ», и «Партизан» являются соперниками «Астаны» по группе Лиги Европы.