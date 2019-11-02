Дубль Лукаку принес «Интеру» победу над «Болоньей» в матче серии А
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» обыграли на выезде «Болонью» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» обыграли на выезде «Болонью» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 59-й минуте игрок хозяев Роберто Сориано (59-я минута), но после форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль (75 и 90+1), забив второй мяч с пенальти, и принес своей команде победу.
«Интер» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице серии А, «Болонья» с 12 очками занимает 12-ю строчку.
|Синиша Михайлович
|Антонио Конте
|Роберто Сориано(Маттиас Сванберг)
|59′
|Ромелу Лукаку
|75′
|Ромелу Лукаку
|90+1′
|28
|Лукаш Скорупски
|1
|Самир Ханданович
|13
|Маттия Бани
81′
|6
|Стефан де Фрай
|15
|Ибраима Мбай
|37
|Милан Шкриньяр
77′
|23
|Данилу Ларанжейра
41′
|95
|Алессандро Бастони
|32
|Маттиас Сванберг
|23
|Николо Барелла
|7
|Риккардо Орсолини
|77
|Марсело Брозович
35′
|11
|Ладислав Крейчи
|9
|Ромелу Лукаку
|24
|Родриго Паласио
|10
|Лаутаро Мартинес
|16
|Андреа Поли
72′
|34
|Кристиано Бираги
74′
|5
|Гари Медель
90+4′
|87
|Антонио Кандрева
|21
|Роберто Сориано
76′
|5
|Роберто Гальярдини
73′72′
|31
|Блерим Джемаили
|8
|Матиас Весино
86′
|10
|Никола Сансоне
84′
|19
|Валентино Лазаро
85′
|9
|Федерико Сантандер
|16
|Маттео Политано
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|24
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)