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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Лукаку принес «Интеру» победу над «Болоньей» в матче серии А

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» обыграли на выезде «Болонью» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 59-й минуте игрок хозяев Роберто Сориано (59-я минута), но после форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль (75 и 90+1), забив второй мяч с пенальти, и принес своей команде победу.

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«Интер» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице серии А, «Болонья» с 12 очками занимает 12-ю строчку.

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Болонья
1:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 112.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Синиша МихайловичАнтонио Конте
Голы
Роберто Сориано(Маттиас Сванберг)59′
Ромелу Лукаку75′
Ромелу Лукаку90+1′
Составы команд
28Лукаш Скорупски
1Самир Ханданович
13Маттия Бани
81′
6Стефан де Фрай
15Ибраима Мбай
37Милан Шкриньяр
77′
23Данилу Ларанжейра
41′
95Алессандро Бастони
32Маттиас Сванберг
23Николо Барелла
7Риккардо Орсолини
77Марсело Брозович
35′
11Ладислав Крейчи
9Ромелу Лукаку
24Родриго Паласио
10Лаутаро Мартинес
16Андреа Поли
72′
34Кристиано Бираги
74′
5Гари Медель
90+4′
87Антонио Кандрева
21Роберто Сориано
76′
5Роберто Гальярдини
73′72′
31Блерим Джемаили
8Матиас Весино
86′
10Никола Сансоне
84′
19Валентино Лазаро
85′
9Федерико Сантандер
16Маттео Политано
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)10
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы24
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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