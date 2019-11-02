Дубль Лукаку принес «Интеру» победу над «Болоньей» в матче серии А

Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 59-й минуте игрок хозяев Роберто Сориано (59-я минута), но после форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль (75 и 90+1), забив второй мяч с пенальти, и принес своей команде победу.